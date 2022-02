Nächste Abstimmung von „(D)ein Euro für Hückeswagen“ : Drei neue Ideen des Ein-Euro-Vereins

Projekt 1: Für die Sanierung des Bürgerbads – hier die abgedeckte Dschungel-Landschaft – würde der Ein-Euro-Verein 7777,77 Euro spenden. Foto: Stephan Büllesbach

Brunsbachtal Der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ startet die nächste Abstimmungsrunde. Zur Auswahl für die Mitglieder stehen eine Spende fürs Bürgerbad, ein Spielgerät für einen Spielplatz und die Beleuchtung von Schulbushaltestellen.

Abstimmen können zwar nur die etwas mehr als 500 Mitglieder des Ein-Euro-Vereins, das Ergebnis kommt letztlich aber der Schloss-Stadt zugute – und damit allen Hückeswagenern. Der Beirat des Fördervereins hatte sich am Montagabend in digitaler Form getroffen, um aus den vielen Vorschlägen die drei neuen Projekte für die erste Wahl in diesem Jahr abzustimmen. Dabei wird deutlich: Der Verein wird viel Geld ausgeben, sind die Kassen doch voll, wie Vereinssprecher und Initiator Andreas Pohl auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. In den vergangenen beiden Jahren gab es coronabedingt jeweils nur eine Abstimmungsrunde, davor waren es bis zu drei pro Jahr.

Die Mitglieder können vom 1. bis 31. März unter drei Projekten ihren Favoriten bestimmen:

Projekt 2: Auf einem bereits bestehenden Spielplatz könnte als zusätzliches Spielgerät eine Seilbahn für Kinder errichtet werden. Foto: Martin Röse

INFO Ein Förderverein für Hückeswagen Ziel Der Förderverein möchte möglichst viele Mitglieder gewinnen, die mindestens einen Euro monatlich als Beitrag leisten. Diese Beiträge sollen danach in soziale, kulturelle und sportliche Projekte und Ideen in Hückeswagen investiert werden. Abstimmung Welches Projekt bzw. welche Idee durch den Verein umgesetzt wird, bestimmen die zahlenden Vereinsmitglieder in Form einer Abstimmung auf der vereinseigenen Internetseite www.1eur-hw.de oder per E-Mail an abstimmung@1eur-hw.de. Mitglieder Wer sich dem Verein anschließen möchte, kann dies online auf der Internetseite tun. Beitrittserklärungen liegen zudem bei Optiker Lammert, Bahnhofstraße, aus. Auch jedes Vorstands- oder Beiratsmitglied nimmt Neuanmeldungen entgegen.

Projekt 1 – Unterstützung der Sanierung des Bürgerbads „Das Bürgerbad spielt eine herausragende Rolle in Hückeswagen“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Zur Schwimmausbildung von Kindern und Jugendlichen, als Trainingsstätte für Vereine, zur Aus- und Weiterbildung der DLRG-Retter sowie für viele weitere Bereiche sei es eine nicht wegzudenkende Institution und von größter Wichtigkeit. Die anstehenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen würde „(D)ein Euro für Hückeswagen“ im siebten Jahr seines Bestehens mit 7.777,77 Euro unterstützen.

Projekt 3: Zwei bis drei Schulbushaltestellen im Außenbereich will der Verein, wie hier in Großberghausen, mit Solarleuchten ausstatten lassen. Foto: Stadt

Projekt 2 – Errichtung einer Seilbahn für Kinder auf einem bestehenden Spielplatz Dabei handelt es sich um ein hölzernes Spielgerät, das mit einem Tragseil und einer Tellerschaukel ausgestattet ist, auf der die Kinder sitzend oder stehend von einer zur anderen Seite fahren können. „Den Kleinen macht es großen Spaß, aufzuspringen und Fahrt aufzunehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Hierbei erhielten sie ein gutes Gefühl für Gleichgewicht und Koordination. Auch lernten sie, Ängste zu überwinden. Da sowohl die topografische Lage als auch die Fläche des Spielplatzes berücksichtigt werden müssen, wird ein exakter Standort der Seilbahn in Abstimmung mit der Stadtverwaltung festgelegt, sollte das Projekt die Mehrheit der Stimmen erhalten.



Projekt 3 – Beleuchtung von Schulbushaltestellen im Außenbereich Bereits 2018 wurde dieses Thema in der Öffentlichkeit diskutiert, in der Folge wurde als Pilotprojekt eine Haltestelle in Großberghausen mit einer solarbetriebenen Laterne ausgestattet. Der Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ will für mehr Sicherheit auf dem Schulweg sorgen. Bei einer erfolgreichen Wahl dieses Projektes würden sich die Verantwortlichen in Abstimmung mit der Verwaltung geeignete Standorte aussuchen. Insgesamt sollen, je nach aktueller Preissituation, zwei bis drei Schulbushaltestellen mit solchen autarken Systemen beleuchtet werden.

„Wir haben wieder drei richtig schöne Projektideen zur Auswahl für unsere Mitglieder zusammenstellen können“, freut sich Beiratsvorsitzender Frank Jeschke. Welches Projekt das siegreiche ist und später umgesetzt wird, gibt der Verein nach Auszählung der eingegangenen Stimmen bekannt; das dürfte Anfang April sein.