Hückeswagener beendeten Prüfung mit einer Eins Die kuriosen Geschichten von drei IHK-Besten

Melissa Salihi dachte ebenfalls schon kurz nach Ende der Ausbildung über eine Weiterbildung nach. Die 21-Jährige wurde beim dm-Markt in Wipperfürth zur Drogistin ausgebildet. Dabei „durfte“ sie nicht direkt nach ihrem Schulabschluss in die Ausbildung gehen. „Nach meinem Realschulabschluss, mit 15 Jahren, war ich den Ausbildungsunternehmen zu jung“, erzählte die Hückeswagenerin. „Also habe ich erst einmal mein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung am Berufskolleg in Wermelskirchen gemacht.“