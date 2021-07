Starkregen in Hückeswagens Nachbarstadt : Dramatische Bilder und Videos aus Wipperfürth

Wipperfürth In Hückeswagens Nachbarstadt war ebenfalls am Mittwoch „Land unter“. Vor allem die Innenstadt war von den unglaublichen Wassermassen betroffen. Sogar Parkplätze standen unter Wasser, die fürs Erste „ihre“ Autos nicht mehr hergaben.

Es ist wohl die kurioseste Szene des Tages: Auf dem Wasser paddelt jemand in einem orangefarbenen Gummiboot. Nur ragt direkt daneben ein Wartehäuschen heraus. Der „Teich“ ist nichts anderes als der Wipperfürther Busbahnhof – ein Indiz dafür, wie hoch das Wasser des sonst träge neben der Straße herfließenden Gaulbachs durch den Starkregen angewachsen ist. Am nächsten Morgen sind die Anwohner bei den Aufräumarbeiten, wobei der Bach immer noch fast bis zu ihren Grundstücken reicht und extrem schnell fließt. An der Fußgängerbrücke, die zum Busbahnhof führt, hat sich jede Menge Treibgut gesammelt. Darunter ein großer Müllcontainer.

Fast die gesamte Innenstadt stand am Mittwochabend und in der Nacht unter Wasser – neben dem Busbahnhof unter anderem die Untere Straße, die durch das Zentrum führt, und die Straße Leiermühle Richtung Wipperfürth-Kreuzberg. Auch sie ist in einem Video zu sehen, das in den sozialen Medien kursiert und wie wild über WhatsApp verschickt wird. Aus einem fahrenden Auto ist gefilmt worden: Die Straße ist zu einem kleinen Fluss mutiert, links und rechts läuft das Wasser in die Keller oder in die Schaufenster der Autohäuser und eines Dekoladens.