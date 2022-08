Neue Klarinetten-Lehrerin in Hückeswagen : Dorina Kramer verjüngt das Team der Musikschule

Dorina Kramer unterrichtet seit wenigen Tagen Klarinette an der Musikschule Hückeswagen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Mit Dorina Kramer hat die Musikschule Hückeswagen übergangslos eine Nachfolgerin für Klarinettenlehrer Michael Tschernysch gefunden. Seit kurzem gibt die 28-Jährige Unterricht im Kultur-Haus Zach.

Das schwarze Holzblasinstrument sieht mit seinen vielen silbernen Klappen recht kompliziert aus. Und doch ist es ein verhältnismäßig einfach zu erlernendes Instrument, bei dem sich schnell Lernerfolge einstellen. Klarinetten-Unterricht bietet unter anderem die Musikschule Hückeswagen (MSH) an, wo seit Anfang August Dozentin Dorina Kramer in diesem Fach unterrichtet. „Mir ist es wichtig, neben der Erarbeitung von Theorie und Spieltechniken auch auf die Interessen und Wünsche meiner Schüler einzugehen“, versichert die 28-Jährige.

Erst im Juli war die Musikstudentin der Liebe wegen nach Hückeswagen gezogen und hatte sich an der Musikschule nach einer freien Dozentenstelle erkundigt. Ein Glücksfall für Musikschulleiter Eckhard Richelshagen, der den Klarinetten-Unterricht nach dem Ausscheiden von Dozent Michael Tschernysch dadurch übergangslos weiter anbieten kann. „Wir haben einen massiven Standortnachteil, wodurch es für uns schwer ist, neue Lehrer zu finden“, sagt Richelshagen, der nun wieder gezielt Werbung für die Klarinette machen möchten. Zum Beispiel am Tag der offenen Tür (s. Info-Kasten), an dem die Musikschule unter anderem einen Instrumenten-Parcours anbieten wird.

Info Instrumente kennenlernen Schnuppertag Am 18. September bietet die Musikschule Hückeswagen ab 14.30 Uhr im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, einen Tag der offenen Tür. Vorgestellt werden die Kurse Musikalische Früherziehung, Tänzerische Früherziehung und Modern Dance. Instrumente Ebenfalls wird es einen Instrumenten-Parcours geben, bei dem die Besucher die verschiedenen Instrumente ausprobieren können. Wer den Parcours erfolgreich absolviert, erhält eine Gratis-Schnupperstunde an dem Instrument seiner Wahl. Klarinette Dorina Kramer unterrichtet derzeit immer mittwochs im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7. Kontakt Das Büro der Musikschule im Obergeschoss des Kultur Hauses Zach, ist montags, mittwochs und donnerstags, jeweils von 11 bis 15 Uhr, geöffnet. ☏ 02192/5321, E-Mail: musikschule-hueckeswagen@gmx.de musikschule-hueckeswagen.de

Dorina Kramer ist mit elf Jahren zu dem Instrument gekommen. „Es gab ein Bläserklassenkonzept an unserem Gymnasium in Lüdenscheid“, sagt die 28-Jährige. Eigentlich hatte sie lieber Oboe spielen wollen, sei dann aber der Klarinette zugeteilt worden. „Wir haben am Anfang drei Töne gelernt. Ich habe dann zu Hause selber weitergeübt und konnte am nächsten Tag zum Erstaunen der Lehrer die ersten Lieder spielen“, erinnert sie sich lachend zurück. Seitdem hat sie Gefallen an dem Holzblasinstrument gefunden. „An der Klarinette gefällt mir die schöne Klangfarbe und der große Tonumfang“, sagt Dorina Kramer.

Zurzeit studiert die 28-Jährige Musik im Master of Education an der Technischen Universität in Dortmund mit Klarinette im Hauptfach und Klavier im Nebenfach. In Bochum ist sie für das Fach Biologie auf Lehramt eingeschrieben. „Neben meinem Bachelorstudium habe ich bereits drei Jahre lang als Klarinettenlehrerin an der Musikschule Dortmund gearbeitet“, ergänzt sie. Dort habe sie sowohl mit Grundschülern in Gruppen als auch mit fortgeschrittenen Schülern am Instrument gearbeitet. Ganz günstig ist das Instrument allerdings nicht. „Eine Klarinette für Einsteiger kostet ab 1000 Euro aufwärts“, berichtet die Musikschul-Dozentin.

Kinder in der zweiten Klasse hätten ein gutes Einstiegsalter. Für die kleinen Finger gebe es die C-Klarinette mit einer engeren, kindgerechten Mechanik. Ab der weiterführenden Schule würden die Schüler dann auf die B-Klarinette umsteigen. Aber natürlich können auch Erwachsene das Instrument erlernen. Notenmaterial mit passender Begleitmusik auf CD (Playalongs) gibt es auch für die Klarinette und macht den Schülern besonders viel Freude, versichert Dorina Kramer. „Das sorgt für einen guten Rhythmus und ist eine gute Vorübung für das Spielen im Orchester“, fügt Eckhard Richelshagen hinzu, der sich für die Zukunft ein Klarinetten-Quartett an der Hückeswagener Musikschule vorstellen könnte.