Jahresversammlung der Lebensretter DLRG-Ortsgruppe in Hückeswagen zählt bald 400 Mitglieder

Die Corona-Pandemie hat den Vereinen in der Schloss-Stadt nicht nur geschadet. Es gab auch positive Veränderungen, an denen auch nach Wegfall der Schutzmaßnahmen festgehalten wird. Die DLRG-Ortsgruppe bietet seine Vorstandssitzungen auch weiterhin zusätzlich in digitaler Form an. Die Jahresversammlung im Saal des Kolpinghauses fand aber doch nur in Präsenz statt. 30 der 350 Mitglieder waren gekommen.