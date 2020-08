Bürgerbad in Hückeswagen : DLRG nimmt wieder ihre Schwimmausbildung auf

Hückeswagen Ab kommenden Donnerstag, 13. August, geht’s wieder los. Für die Teilnehmer corona-bedingt allerdings im Zwei-Wochen-Rhythmus. Auch auf weitere Änderungen wegen der Pandemie müssen sie sich einstellen.

Abgesehen von der Nichtschwimmer- und Erwachsenenschwimmausbildung können die einzelnen Schwimmgruppen nur im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfinden. Auch die Uhrzeiten mussten geringfügig angepasst werden: Die Übungseinheitensind von 17.10 bis 17.55 Uhr, 18.15 bis 19 Uhr und 19.15 bis 20 Uhr. Einlass ins Bad ist jeweils zehn Minuten früher. In den ungeraden Kalenderwochen trainieren nun immer in der ersten Stunde die Nichtschwimmer, die Seepferdchen- und die Delfinbahn, in der zweiten Stunde die Nichtschwimmer, die Goldbahn und die Juniorretter, und in der dritten Stunde findet das Erwachsenenschwimmen statt. In den geraden Kalenderwochen trainieren in der ersten Stunde die Nichtschwimmer, die Bronze- und die Silberbahn, in der zweiten Stunde die Nichtschwimmer, die Rettungsschwimmer Bronze (ehemals Wettkampfbahn) und die Rettungsschwimmer Silber, und abschließend findet auch hier wieder das Erwachsenenschwimmen statt.