Hückeswagener DLRG Flut-Einsatz mit Boot und Drohne

Die Nächte waren kurz, sehr kurz. Und dazu in einer großen Turnhalle mit 300 Leuten auch nicht besonders heimelig. Aber zum Ausruhen waren die sechs Hückeswagener auch nicht nach Süddeutschland gereist: Die DLRG-Mitglieder halfen in der vergangenen Woche mit weiteren Kräften aus NRW bei den Überschwemmungen in Bayern. Der Hückeswagener Ausbildungsleiter Jonas Pickhardt hatte am Mittwoch Zeit, mit unserer Redaktion über den Katastrophenfall-Einsatz zu sprechen.