Lebensretter : DLRG investiert in neues Gebäude und Boot

Nach acht Jahren im Einsatz muss das Rettungsboot erneuert werden. Dazu hat sich der Vorstand um Carina Teckentrup, Enno Bohmfalk (M.) und Adrian Borner entschieden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen In den kommenden Monaten hat die DLRG-Ortsgruppe große Investitionen zu stemmen. Die Kosten für das neue Rettengsboot zahlt sie aus eigenen Rücklagen, für den Neubau der Material- und Fahrzeughalle hofft sie auf Spenden- und Fördermittel.

Vor 106 Jahren wurde die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) gegründet. Es sollte bis 1951 dauern, ehe es auch in Hückeswagener eine Ortsgruppe gab, die seitdem die Wachdienste an der Bever-Talsperre übernimmt. Teile der Wache stammen noch aus den Anfangsjahren, dazu könnte auch der benachbarte hölzerne Schuppen an der Liegewiese gehören. Als Wachstation 2000 einen gemauerten Anbau erhielt, musste der dafür weichen und dient seither als Materiallager. Allerdings ist er eher ein Anachronismus als ein modernes, zweckmäßiges Gebäude für die Bedürfnisse der Hückeswagener Lebensretter.

Der Vorstand um den Vorsitzenden Adrian Borner hat daher nun weitreichende Ideen: In den kommenden Monaten soll ein Betrag in sechsstelliger Höhe ausgegeben werden, um ein neues Rettungsboot anzuschaffen und an der Stelle des Holzschuppen eine moderne Material- und Fahrzeughalle zu errichten. „Wir haben einen Investitionsstau, den wir jetzt beheben müssen und wollen“, stellt Borner im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Auch wenn das mit einem hohen Aufwand verbunden sei.

Info Die Ortsgruppe in Zahlen Mitglieder Die DLRG-Ortsgruppe Hückeswagen hat zirka 300 Mitglieder, wovon jedoch nur ein Zehntel aktiv ist. Das heißt, etwa 30 Mitglieder kümmern sich um den Wachdienst an der Bever-Talsperre und die Schwimmausbildung im Bürgerbad. Einsatzzeiten Die Lebensretter verbringen ehrenamtlich 5000 bis 6000 Stunden im Jahr an der Bever und im Bad. Saison Die Bever-Saison geht in der Regel von April bis September, Instandhaltungsarbeiten und Schulungen gibt es jedoch das ganze Jahr über. https://hueckeswagen.dlrg.de/

Dabei hat die DLRG bereits im vorigen Jahr mit dem Geldausgeben begonnen, als das neue Fahrzeug angeschafft wurde – ein Mercedes Vito hatte den 24 Jahre alten VW T4, der einige Jahre zuvor gebraucht gekauft worden war, abgelöst. Nun stellt sich aktuell die Frage, was mit dem acht Jahre alten Rettungsboot passiert. Der Vorstand ist zu dem Entschluss gekommen, das Sportboot zu verkaufen. „Zum einen bekommen wir jetzt noch einen guten Preis dafür und haben auch schon einen Käufer“, berichtet Borner. Zum anderen seien die bevorstehenden möglichen Reparaturkosten hoch. So ist nach knapp 800 Betriebsstunden die Kupplung nicht mehr die beste. Zum anderen könnten bald auch die Auspuffkrümmer ausgetauscht werden müssen. „Der Restwert des Bootes sinkt rapide“, betont der Vorsitzende. Würde die DLRG das Boot erst in drei oder vier Jahren veräußern, würde sie maximal ein Viertel des jetzigen Werts bekommen.

Dass das Boot nach nur acht Jahren schon am Ende seiner Betriebszeit als Einsatzfahrzeug angekommen ist, hat seinen Grund. „Wir nutzen das Boot häufiger und anders als ein Sportbootfahrer“, erläutert Enno Bohmfalk, der stellvertretende Vorsitzende. Der wäre in dieser Zeit auf vielleicht 250 Betriebsstunden gekommen und könne sein Boot langsam warmlaufen lassen. Die DLRG muss bei einem Notfall aber mit einem Kaltstart zum Einsatz. Gedanken hat sich der Vorstand auch über ein Aluminiumboot gemacht, „das für unsere Zwecke eigentlich besser geeignet ist“, sagt Borner. Aber das wäre deutlich teurer, und der Preis würde sich auch nicht über die geringeren Inspektions- und Reparaturkosten amortisieren. Daher wird wieder in den USA ein Sportboot bestellt.

Die alte Gerätehütte stammt noch aus den Anfängen der 1951 in Hückeswagen gegründeten DLRG und soll nun durch ein modernes Gebäude ersetzt werden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Boot und Einsatzfahrzeug sind derzeit noch in unterschiedlichen Garagen untergestellt, was im Einsatzfall wichtige Zeit kostet. Auch deshalb will die DLRG-Ortsgruppe nun in eine neue Halle investieren. Carina Teckentrup, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, ist Technische Zeichnerin und hat als solche bereits einen ersten Entwurf erstellt. Das neue Gebäude soll so konzipiert sein, dass der Mercedes Vito darin geparkt werden kann mit dem Trailer und dem Boot dahinter. So kann das komplette Gespann im Notfall umgehend aus der Halle zum Einsatz gefahren werden. Zudem soll in der künftigen Halle das Material, das die DLRG benötigt, untergebracht werden. So könnte dort auch der Tauchkompressor installiert werden, an dem sämtliche in der Bever-Talsperre genutzten Tauchflaschen befüllt werden. Und auch eine kleine Werkstatt ist eingeplant.

Während für die Neuanschaffung des Rettungsboots die Rücklagen genutzt werden sollen, will sich die Ortsgruppe für den Neubau wieder an Sponsoren wenden. Auch soll versucht werden, Finanzmittel aus Fördertöpfen zu erhalten. Stadtverwaltung und Politik jedenfalls stehen der DLRG zur Seite und machten den Weg frei für die dringend notwendige Änderung des Bebauungsplans an der „Zornigen Ameise“. Nun ist der Vorstand auf der Suche nach einem Architekten, „denn den brauchen wir schon alleine für eine erste Kostenschätzung des neuen Gebäudes“, betont Borner. Ziel ist es, dass der Neubau 2020 steht.