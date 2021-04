Lebensretter in Hückeswagen : DLRG beschließt Lagerhallen-Neubau

Hückeswagen Die Ortsgruppe bleibt trotz Corona aktiv und stellt sich für die Zukunft auf. Die Lebensretter haben sich während der Pandemie intensiv mit den digitalen Möglichkeiten auseinandergesetzt, um aktiv und handlungsfähig bleiben zu können.

Die DLRG-Ortsgruppe hat sich während der Corona-Pandemie intensiv mit den digitalen Möglichkeiten auseinandergesetzt, um aktiv und handlungsfähig bleiben zu können. „Ich bin sehr froh, dass wir den Weg in die Digitalisierung so erfolgreich gemeistert haben“, sagte Ortsvorsitzender Adrian Borner am Ende der fast vierstündigen Online-Sitzung. 30 Mitglieder hatten teilgenommen – eine Zahl, die mit den Präsenzversammlungen durchaus mithalten konnte. 18 Punkte standen auf der Tagesordnung, darunter auch eine Abstimmung über den etwa 220.000 Euro teuren Neubau einer Lagerhalle mit Fahrzeugstellplatz. Sie soll anstelle des Holzhauses an der Wachstation entstehen. „Die alte Hütte ist mittlerweile mehr als 40 Jahre alt, und wir können nicht darauf hoffen, dass sie noch lange hält“, machte André Grutz die Notwendigkeit deutlich. Geschäftsführer Heiko Altendorf fügte hinzu: „Die Halle ist eine Riesenchance, unsere Utensilien für Einsätze und Feste strukturiert unterzubringen, statt wie bisher Kisten von irgendwelchen Dachböden zu holen.“