Bauausschuss in Hückeswagen Diskussion um Winterdienst – Anlieger könnten verpflichtet werden

In Zeiten des Klimawandels mag das Thema Winterdienst ein wenig anachronistisch wirken. Zumal in einer Region, in der es im vergangenen Winter nur an einer guten Handvoll Tagen wirklich geschneit hat, also so, dass die weiße Pracht liegengeblieben ist. Dennoch, oder auch gerade deswegen, gilt es, das Thema auf den Prüfstand zu stellen. So geschehen in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.