Hückeswagener in Streitvor „Kesselhaus“ verwickelt Disko-Abend endet mit zwei gebrochenen Nasen

Der Richter am Amtsgericht begründete die Verhandlung gegen einen 26-jährigen Dachdecker aus Wipperfürth kurz und knapp: „Es waren also die typischen Beleidigungen gegen 4 Uhr morgens.“ Die trafen mehrere angetrunkene Köpfe – sowohl den des 26-Jährigen als auch den eines 27-jährigen Hückeswageners. Die waren aneinandergeraten, was in zwei gebrochenen Nasen, Faustschlägen, einer Backpfeife und dem Hochheben des 27-Jährigen durch den 26-Jährigen resultierte. In der Folge war der Hückeswagener auf den Boden gefallen und hatte kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Passiert war das alles auf dem Parkplatz zwischen McDonald’s und der Diskothek „Kesselhaus“ in Wipperfürth in einer Nacht im Oktober 2022.