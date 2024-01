Postagentur im Hückeswagener Zentrum Nach 47 Jahren für die Post ist’s dann genug

Bis im Alter von 39 Jahren war Oberlies bei der Deutschen Post angestellt und arbeitete in Filialen in seiner Heimatstadt an der Kaiserstraße, in Wuppertal-Barmen und in Hückeswagen, als die Post noch im dem historischen Gebäude des preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel (1781 bis 1841) an der Bahnhofstraße residierte. Dann aber gab es in den 90ern Bestrebungen seitens der Post, die eigenen Filialen abzubauen. „Weil ich einer der Jüngsten und damals nicht verheiratet war, habe ich bei der Post gekündigt“, erzählt Oberlies. Wollte er sich doch nicht in irgendeiner Postfiliale weitab der bergischen Heimat wiederfinden.