Interview mit Dincer Guçyeter „Im Inneren habe ich große Freude gespürt“

Info

Preisträger Dincer Guçyeter wurde 1979 in Nettetal am Niederrhein geboren, er hat als Gabelstaplerfahrer gearbeitet und ist Autor und Gründer des Kleinverlags ELIF, in dem er auch seine eigene Lyrik veröffentlicht. 2023 ist er als Preisträger des Preises der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden – für seinen Roman „Unser Deutschlandmärchen“.

Lesung Am Freitag, 8. Dezember, 18 Uhr, kommt Dincer Guçyeter zu einer Lesung in die Stadtbücherei nach Hückeswagen. Restkarten per Anmeldung unter Tel. 02192 2016.