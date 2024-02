Opfer ist eine Hückeswagenerin (86) Dieb stehlt Börse und hebt mit EC-Karte Geld ab

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit ist eine ältere Hückeswagenerin am Montag Opfer einer Straftat geworden. Die 85-Jährige war laut Polizeisprecher Michael Tietze zunächst am Mittag in einem Lebensmittelmarkt am Etapler Platz einkaufen. Ihre Geldbörse bewahrte sie in ihrer Einkaufstasche auf, die sie am Griff des Einkaufswagens befestigt hatte. An der Kasse bemerkte sie jedoch den Diebstahl ihrer Geldbörse, woraufhin der Filialleiter die Videoaufzeichnungen durchforstete. Dabei entdeckte er, wie ein Unbekannter im Bereich der Fleischtheke unbemerkt in die Tasche gegriffen und das Portemonnaie gestohlen hatte.