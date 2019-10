Hückeswagener Kfz-Betriebe : Die Zeit der Winterreifen ist gekommen

Auch wenn derzeit Eis und Schnee noch nicht in Sicht sind, sollten Autofahrer doch darüber nachdenken, die Winterreifen aufzuziehen. Foto: www.pixabay.com

Hückeswagen Der Ansturm der Autofahrer auf die hiesigen Kfz-Werkstätten hält sich in Grenzen – noch.

Derzeit zeigt sich der Herbst wieder von seiner milden Seite. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass es langsam kälter und unfreundlicher wird. Es naht also die Zeit, die Winterreifen aufzuziehen. Oder das von einem der Kfz-Betriebe in der Stadt übernehmen zu lassen. Bei Stefan Grünwald von Auto & Mobil Grünwald an der Industriestraße bleibt der große Ansturm indes im Moment noch aus. „Aber die Samstage sind schon recht gut ausgebucht“, sagt er.

Es sei auf jeden Fall die richtige Zeit, um die Winterreifen ans Auto zu montieren. „Die O-O-Regel, von Oktober bis Ostern, gilt auf jeden Fall. Auch wenn es tagsüber wieder zweistellige Temperaturen sind, wird es doch nachts schon ziemlich kalt. Und auch die Straßen sind immer wieder rutschig“, hat Grünwald festgestellt. Seine Kunden kämen teils recht früh, manche aber auch erst dann, wenn die erste Schneeflocke fällt. „Die bekommen ihre Reifen natürlich auch gewechselt, aber müssen gegebenenfalls auf einen Termin warten“, betont er.

Stefan Heimchen von Kfz Heimchen an der Friedrichstraße ist schon mitten in der Reifenwechselzeit. „Aber richtig viel los wird erst dann sein, wenn der erste Frost da war“, weiß auch er. So versuche er, den zu erwartenden Andrang ein wenig zu steuern. „Ich schreibe meine Kunden, deren Reifen ich eingelagert habe, frühzeitig an. Dadurch lässt es sich ein wenig entzerren“, sagt Heimchen. Wenn Kunden zu ihm mit dem Wunsch nach Reifenwechseln kämen, würde er versuchen, es möglichst kurzfristig auf einen Samstag zu legen. „Aber der Tag ist natürlich begrenzt.“

Ebenfalls nicht über zu wenig Arbeit klagen kann Dirk Hövel von Kfz-Technik Hövel an der Peterstraße. „Wir sind im Moment schon ganz gut dabei. Los ging’s etwa Ende September, da kamen die ersten Kunden.“ Oktober und November seien gut ausgebucht. Seine Kunden spreche er auf einen wichtigen Punkt an. „Wer nach Österreich in den Skiurlaub fahren will, sollte auf jeden Fall das Reifenprofil im Blick haben“, unterstreicht Hövel. Denn im südlichen Nachbarland gelte die Fünf-Millimeter-Reifenprofil-Vorschrift. „Mit Reifen, die das unterschreiten, kann man tatsächlich hier noch problemlos fahren, aber in Österreich sind sie da etwas strenger. Und man wird dann unter Umständen auch schnell – und nicht gerade günstig – zur Kasse gebeten“, warnt Hövel. Ansonsten stimme auch er zu: „Man sollte sich an die O-O-Regel halten, wenn man sicher auf den Straßen unterwegs sein will.“