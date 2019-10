Innenstadtumbau in Wipperfürth : Die Wipperfürther Innenstadt soll im Frühjahr 2020 fertig sein

Wipperfürth Nach dem Stadtfest in der Nachbarstadt gehen die Umbauarbeiten in der Innenstadt trotz Regens unvermindert weiter.

In der Straße „Marktplatz“ wurden im Zuge der Straßenbauarbeiten die Randsteine für die Fahrbahn gesetzt, so dass der künftige Straßenverlauf schon erkennbar ist. Die Firma Boymann beabsichtigt, am Montag, 7. Oktober, mit den Arbeiten im Bereich der Hochstraße zu beginnen. Dabei handelt es sich um das letzte Teilstück der Hochstraße, das sich oberhalb des Marktplatzes befindet. Der Gehweg-Bereich oberhalb der Mauer muss dafür abgesperrt werden. Die Parkplätze auf dem Randstreifen können daher nicht länger aufrechterhalten werden. Die Fahrbahn in Richtung Gaulstraße bleibt im Gehwegbe-reich so lange wie möglich befahrbar. Sobald die Arbeiten jedoch auf die Straße selbst ausgeweitet werden, muss das letzte Teilstück der Hochstraße wieder voll gesperrt werden. Wegen des Feiertags am Donnerstag wird die Firma die Baustelle nur noch bis Mittwoch besetzen. Die Sitzauflagen aus Holz, die für die Baumscheiben (Marktstraße und Marktplatz) und für die Brunnenanlage in der Marktstraße gedacht sind, werden derzeit von einem ortsansässigen Tischlereibetrieb hergestellt und so schnell wie möglich an den dafür vorgesehenen Stellen angebracht.