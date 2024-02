Elina Sadovnyk ist aus der Ukraine nach Hückeswagen geflohen „Jeder Krieg endet mit Frieden“

Sie selbst hat keine Verwandten, die an der Front in der Ukraine kämpfen. „Aber ich habe viele Bekannte, die das tun. Mein Mann, der nach wie vor in der Ukraine ist, kümmert sich um die Zivilbevölkerung – auch das ist eine Art von Dienst für das Land, wenn auch ohne Waffen und nicht an der Front“, sagt Elina Sadovnyk. Das Wissen darum, dass Menschen, die sie kennt und liebt, praktisch in dauerhafter Gefahr sind, belastet sie sehr. „Wie ich mich beim Gedanken daran fühle? Ich empfinde dauerhaft und ständig Angst und Stress“, sagt Elina Sadovnyk.