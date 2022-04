TrailRider des ATV Hückeswagen : Gemeinsam auf Tour mit Mountainbikes

Die MTB-TrailRider sind eine neue Abteilung innerhalb des ATV Hückeswagen. Sie bieten wöchentliche gemeinsame Touren an, bei denen sich interessierte Mountainbiker gerne anschließen können. Foto: Jens Friedrich

Hückeswagen Die Abteilung MTB-TrailRider erweitert seit Januar das Angebot des ATV. Die Mitglieder haben ehrgeizige Ziele und viele neue Ideen. Durch Sponsoren konnten nun einheitliche Trikots für die sportlichen Radfahrer angeschafft werden.

Von Heike Karsten

Wenn die Mitglieder der Mountainbike-Gruppe „TrailRider“ demnächst ihre Runden im Bergischen drehen, sind sie an ihren neuen mint-grauen Trikots gut zu erkennen. Es war ein Wunsch der Radsportler, bei Ausfahrten, Veranstaltungen und Rennen zukünftig einheitlich aufzutreten. „Außerdem stärkt es das Gemeinschaftsgefühl“, betont Abteilungsleiter Patrick Erbach. Möglich wurde die Ausstattung der Mountainbiker durch die Unterstützung mehrerer Sponsoren, darunter Edeka Byhahn und die Hückeswagener Firma Eurolaton Deutschland. Mit einem Trikot hinter Glas, umrahmt von den Unterschriften der Gruppenmitglieder, bedanken sich Patrick Erbach (43) und sein Stellvertreter Jens Friedrich (45) bei den Spendern.

Während Marcus Byhahn und Sohn Luca keine Ambitionen zum MTB-Sport haben, zählen Eurolaton-Inhaber Dietmar und Sonja Bach selbst zu den TrailRidern. „Wir fahren leidenschaftlich gerne Mountainbike und finden es schön, dass etwas Neues geboten wird, besonders im Hinblick auf die Jugendarbeit“, sagt Dietmar Bach. „Das ist eine super und unterstützungswerte Sache“, findet auch Marcus Byhahn, der bevorzugt Vereine und Projekte am Ort unterstützt.

Patrick Erbach, Sven Schäfer und Jens Friedrich (hinten, v. l.) bedanken sich bei den Sponsoren Sonja und Dietmar Bach sowie Luca und Marcus Byhahn (vorne, v. l.), die die 3500 Euro teure Anschaffung ermöglicht haben. Foto: Heike Karsten

Info Das Trainingsangebot befindet sich im Aufbau Fahrten Die Schnitzelrunden (20 bis 25 Kilometer) werden von April bis Oktober immer mittwochs, 18 bis 20 Uhr, angeboten. Die großen Touren (50 bis 70 Kilometer) starten sonntags um 10 Uhr. Start ist jeweils am Aldi-Parkplatz, Alte Ladestraße. Training Das Hallentraining ist freitags von 19.15 bis 20.45 Uhr in der ATV-Halle auf dem Fürstenberg. Mitglieder Willkommen ist jeder, der Spaß daran hat, sein Mountainbike über Stock und Stein zu bewegen und die Natur zu genießen – egal ob Tourenfahrer, Racer, E-Biker oder Bio-Biker. Aktionen Neben Trainings- und Tourenfahrten wird an verschiedenen Events, Treffen, Ausflügen und Rennen teilgenommen. Kontakt E-Mail: atv_trailrider@web.de, ☏ 0172/2021412 (Erbach)

Im Januar hatten sich die TrailRider mit anfangs 24 Personen dem Allgemeinen Turnverein (ATV) Hückeswagen angeschlossen und dem Verein damit gleich einige neue Mitglieder beschert. Mittlerweile ist die Abteilung auf 30 Radsportler angewachsen, eine Jugendgruppe soll noch organisiert werden. „Wir würden am liebsten gestern damit beginnen, aber noch haben wir keinen Trainer“, erklärt Erbach.

Vor einigen Jahren gab es einen lockeren Zusammenschluss der MTB-Fahrer in Hückeswagen, der bei Wettbewerben wie „Night on Bike“ in Radevormwald unter dem Namen „Team Pirate“ an den Start gegangen war. Eine Zeit lang wurde die Gruppe vom ehemaligen Fahrradladen KT-Bikes an der Bahnhofstraße gesponsert. „Wir hatten jetzt zwei Optionen: Entweder einen eigenen Verein gründen oder uns dem ATV anschließen, in dem einige von uns schon Mitglied sind“, erläutert Erbach.

Als Abteilung des ATV und unter neuem Namen durchzustarten, bringt sowohl den Radsportlern als auch dem Verein gleichermaßen Vorteile. Freitags steht den Mountainbikern beispielsweise die vereinseigene Halle auf dem Fürstenberg für Kraft-, Koordinations- und Stabilisationsübungen zur Verfügung. „Es ist eine Mischung aus Zirkeltraining und Skigymnastik“, erklären die Trainer. Mittwochs geht‘s auf „Schnitzeltour“ mit anschließender gemütlicher Einkehr, sonntags unternehmen die Mountainbiker gemeinsame Fahrten durch das Bergische Land. Die Routen werden grob geplant, können je nach Bodenbeschaffenheit und Wetterlage aber individuell verändert werden. „Wir haben dafür zwei bis drei ,lebende Navis‘ in der Gruppe“, berichtet Friedrich lachend.

Über den Landessportbund sind die Mitglieder bei ihren sportlichen Aktivitäten versichert. „Außerdem können wir jetzt unseren Sponsoren Quittungen ausstellen“, nennt Erbach einen weiteren Vorteil der Vereinsmitgliedschaft. Dafür wollen sich die motivierten Sportler in den ATV aktiv einbringen. „Wir möchten den Verein nach zwei Jahren Corona-Pandemie aus dem Dornröschenschlaf wecken“, betont Erbach. Hierzu zählt die Mithilfe bei Veranstaltungen wie das ATV-Sommerfest oder auch der Triathlon, der jedoch in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen erneut ausfallen muss (unsere Redaktion berichtete). Geplant ist darüber hinaus die Einrichtung eines kleinen Fitnessraums für das Krafttraining in der Halle auf dem Fürstenberg.

Neue Mitglieder sind zu den MTB-Touren willkommen, mitgebracht werden müssen lediglich ein geländetaugliches Fahrrad und ein Helm. „Da es auf der Strecke schonmal ruppiger wird, sollte das schwächste Glied in der Kette nicht das Rad sein“, empfiehlt Erbach.

Im Kalender der TrailRider stehen mehrere Wettkämpfe, wie das Langstreckenrennen „Night on Bike“ vom 17. bis 19. Juni, sowie das Stöffel-Race in Enspel im Westerwald am 2. und 3. Juli. Einiges an Kondition bedarf vor allem das spektakuläre Etappenrennen „Bike Transalp“ Anfang Juli in den Alpen. Die große Motivation der Gruppe erklären die Abteilungsleiter so: „Hinsetzen und abwarten ist nicht unserer Art. Wenn man Mitglied im Verein wird, dann auch richtig.“