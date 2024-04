Solche Katzen gibt’s auch in Hückeswagen Herrenlos, wild – das Problem mit den Streunern

Laut Angaben des Tierheims in Wermelskirchen, das für Hückeswagen zuständig ist, ist das Phänomen an sich kein Neues. „Streunende und herrenlose Katzen hat es hier in der Gegend eigentlich schon immer gegeben“, sagt Vorsitzender Günter Leuerer. Der Grund sei ein ganz einfacher: Eigentlich gibt es in vielen Kommunen und Kreisen in Deutschland eine sogenannte Kastrationspflicht. Auch im Oberbergischen Kreis wurde eine solche im Zuge der Katzenschutzverordnung von 2017 erlassen. Das heißt im Klartext: Wer in Hückeswagen seine Katze frei draußen herumlaufen lassen möchte, muss diese vorher ab einem Alter von fünf Monaten kastrieren lassen. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld.