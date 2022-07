Hückeswagener Schützen bereiten ihr Fest vor : Die Platzmeister der Kirmes im Dauereinsatz

Hückeswagen Bis die Fahrgeschäfte und Buden fürs Hückeswagener Schützenfest stehen, sind Karl-Heinz Kraus und Lutz Annacker rund um die Uhr erreichbar.

Die Mobiltelefone von Karl-Heinz Kraus (65) und seinem Stellvertreter und Mitstreiter Lutz Annacker (52) liegen derzeit immer in Hör- und Reichweite. Die beiden Platzmeister vom Hückeswagener Schützenverein kümmern sich darum, dass die Kirmes und das große Festzelt an den vorgesehenen Stellen aufgebaut werden und die Schausteller die benötigten Strom- und Wasseranschlüsse erhalten.

„Heute Morgen ging schon um 6 Uhr das Telefon, weil jemand den Schlüssel vom Stromkasten brauchte“, berichtet Karl-Heinz Kraus am Donnerstagmorgen. Der 65-Jährige hat das Amt des Platzmeisters schon seit mehreren Jahren inne und weiß, was in diesen Tagen auf ihn zukommt. Die beiden Tage vor Beginn des Schützenfests sind dabei besonders anstrengend. Nach dreijähriger coronabedingter Zwangspause müssen die Platzmeister sich nun wieder an Dinge erinnern, die in den Jahren zuvor Routine waren.