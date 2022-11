Mit Laternen durch Hückeswagen : Die Martinszüge in der Schloss-Stadt

Bei den Martinszügen sind viele selbst gebastelte Laternen zu sehen – wie hier 2014 beim Martinszug der Löwen-Grundschule. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen In der nächsten Woche ziehen Mädchen und Jungen wieder mit ihren Laternen durch Hückeswagen. Die BM gibt eine Übersicht über die geplanten Veranstaltungen.

Es gab einmal Zeiten, in denen alle Hückeswagener Kinder mit ihren Laternen an einem Tag hinter St. Martin durch die Altstadt liefen. Doch mittlerweile organisieren fast jede Schule und jeder Kindergarten ihre eigenen Umzüge. Ein Grund dafür sind die verschärften Sicherheitsvorschriften. Denn je größer der Zug ist, desto mehr Polizisten und Ersthelfer müssen die Kinder und ihre Eltern begleiten. Dennoch gibt es einen großen Umzug – den der Werbegemeinschaft. Beim Martinsmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag am 6. November, gehen Kinder mit Laternen und Erwachsene mit Fackeln um 17.30 Uhr ab Wilhelmplatz hinauf zum Schloss, wo es ein wärmendes Feuer in einer Brennschale und für alle kleinen Teilnehmer Stutenkerle gibt.

▶ SCHULEN

Für die Löwen-Grundschule steht am Donnerstag, 10. November, eine Premiere an: Erstmals startet der Martinszug samt St. Martin um 18 Uhr an der neuen Schule im Brunsbachtal. Von dort aus geht es über den Eschelsberg zur Kölner Straße Richtung Schloss, wo der Martinszug auch enden wird. Dort werden Lieder gesungen, und der St. Martin hält eine Ansprache. Zudem bietet der Schulförderverein wärmenden Punsch an. Die Stutenkerle werden entweder im Anschluss auf dem Schlosshof oder am nächsten Tag in den Klassen verteilt.

Die Grundschule Wiehagen veranstaltet am Donnerstag, 10. November, von 8.30 bis etwa 10 Uhr ein Martinsfest auf dem Schulhof mit St. Martin hoch zu Ross. Anschließend bekommen die Schüler in ihren Klassen die Stutenkerle.

▶ KINDERGÄRTEN

Der Margarethe-Starmann-Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) vom Dierl veranstaltet vom 7. bis 11. November, jeweils ab 17.30 Uhr, ein multikulturelles Lichterfest in den einzelnen Gruppen.

Am Montag, 7. November, ab 17 Uhr, machen sich die Kinder des Johannesstift-Kindergartens mit ihren Laternen auf den Weg durch den Wald und Park des Altenzentrums. Währenddessen singen sie fleißig Lieder. Im Sinnesgarten wird es ein Feuer mit Weckmännern und Punsch geben. Für Mittwoch, 9. November, ist der Martinszug des Johanna-Heymann-Kindergarten der Awo vorgesehen: Ab 17 Uhr nutzen die Knirpse das Areal rund um den Kindergarten und der benachbarten Grundschule Wiehagen. Sie ziehen mit ihren Laternen hinter St. Martin auf seinem Pferd her. Angeboten werden Weckmänner, Kakao und Glühwein.

Am gleichen Tag, 17 Uhr, gehen die Kinder des Kindergartens der Kreuzkirche ihre Strecke in Strucksfeld entlang des Walds. Am Gemeindehaus der FeG können sie noch spielen, ihre Stutenkerle essen oder etwas Warmes trinken. Dieses Jahr hat der Kindergarten auch einen St. Martin samt Pferd dabei.

Der katholische Kindergarten Am Kamp startet am Donnerstag, 10. November, um 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Im Anschluss daran wird auf dem Außengelände der Kita ein Martinsfeuer angezündet.

Am Freitag, 11. November, ziehen Eltern und Kinder des „Rappelkiste“-Kindergartens mit ihren Laternen ab 17.30 Uhr von der Bachstraße durch den Stadtpark und zurück. Dort erwartet sie ein Martinsfeuer, selbst gebackene Weckmänner der Eltern und Punsch. Die Kinder werden passend verkleidet die Geschichte von St. Martin spielen. Am gleichen Tag startet der Ökumenische Kindergarten aus Wiehagen um 17 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach ziehen die Kinder mit St. Martin und einem Pony über den Kastanienweg wieder zurück zum Kindergarten. Im Anschluss soll ein Martinsfeuer brennen, für die Jungen und Mädchen gibt es Weckmänner.

Der Umzug des Arche-Kindergartens am 11. November startet um 17 Uhr und führt um den Stadtparkteich. Im Anschluss wird die Geschichte des St. Martins von den Kindern nachgespielt. Danach werden die Stutenkerle verteilt, und die Familien können beim Punsch noch eine Zeit auf dem Kindergartenhof verweilen.