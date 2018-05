Hückeswagen : Die "Lange Nacht der Industrie" bei Pflitsch

Das AKL von Pflitsch - von der Vorsperre aus gesehen. Foto: St. Büllesbach

Hückeswagen Als einziges Unternehmen in Hückeswagen öffnet Pflitsch seine Werkstore am kommenden Dienstag, 5. Juni, bei der "Langen Nacht der Industrie" und gewährt dabei den Teilnehmern eindrucksvolle Einblicke in verschiedene Bereiche der Produktion.

Das teilte gestern Marketingreferentin Sabina Gamaggio mit. Angeboten werden zwei organisierte Touren, die um 18 und um 20 Uhr bei der Firma Pflitsch startet. Insgesamt 15 Unternehmen aus Oberberg nehmen teil.

Das Unternehmen produziert ausschließlich am Standort Hückeswagen: An der Ernst-Pflitsch-Straße werden Kabelverschraubungen und Kabelkanal-Systeme für das sichere Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen in der Industrie gefertigt. Ein besonderer Höhepunkt der Tour durch das Unternehmen ist das neue Automatische Kleinteilelager (AKL), das erst vor kurzem in Betrieb genommen wurde. "Mit diesem neuen Lager steigert Pflitsch seine Lieferperformance und ist für stetiges Wachstum bestens gerüstet", betont Gamaggio.

Bei Pflitsch lernen die Besucher die Industrie aus einer anderen Perspektive kennen und erleben hautnah, wie die Produktion von heute aussieht und wie die Produkte entwickelt und produziert werden. Die Tour startet mit einer kurzen Unternehmenspräsentation, anschließend wird das neue AKL vorgestellt, dann geht es zur Kunststoffspitztechnik, wo Dichteinsätze für die Kabelverschraubungen gefertigt werden. Zu sehen sein wird auch die Umformtechnologie, wo die Kabelkanal-Systeme entstehen.

Willkommen sind neugierige Interessenten, die mehr über das Unternehmen in ihrer Stadt erfahren möchten, ebenso wie Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, und Berufserfahrene, die sich nach einem neuen Arbeitgeber umschaue, alle Interessierten. Während der Führung erhalten sie interessante Einblicke in das Unternehmen und die Produktionsprozesse, sie können Fragen stellen und sich so ein persönliches Bild von Pflitsch als möglichen künftigen Arbeitgeber machen.



Für Besucher, die einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz suchen, präsentiert sich die Personalabteilung mit einem Informationsstand, und auch während der Tour sind die Pflitsch-Mitarbeiter jederzeit ansprechbar, wenn es Fragen rund um das Thema "Jobsuche" gibt.

"Der Vorteil für uns liegt klar auf der Hand", erklärt Personalleiter Jan Valenthon. "Wir können uns als attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber präsentieren und Kandidaten auf Pflitsch als innovativen Arbeitgeber aufmerksam machen." Auch die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Roland Lenzing und Mathias Stendtke sehen Vorteile in der Veranstaltung für ihr Unternehmen: "Die ,Lange Nacht der Industrie' bietet uns eine gute Möglichkeit, uns und unser Unternehmen potenziellen Bewerbern gegenüber zu präsentieren und unsere Gäste für die moderne Industrie zu begeistern." Für Pflitsch hätten gut ausgebildete Fachkräfte einen hohen Stellenwert.

Die Teilnahme an allen Besuchstouren ist kostenfrei und ab 14 Jahren möglich.

Online-Anmeldung und weitere Informationen im Internet auf der Seite www.lange-nacht-der-industrie.de/regionen/oberbergischer-kreis

(büba)