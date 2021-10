Gelungene Integration in Hückeswagen : Die Kleinstadt leistet erfolgreiche Flüchtlingsarbeit

Zur Podiumsdiskussion stellten sich (v.l.) Margareta Coenen, Alexander Stehl, Klaus Kruska, Atena Sarvari, Christian Proske und Bernd Hesse den Fragen des Moderators und der Zuschauer. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen In den sechs Jahren seit Beginn der Flüchtlingskrise ist eine Menge geschehen. Viele positive Erfahrungsberichte bot die Veranstaltung „Integration gelungen?“ am Samstagabend in komprimierter Form.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Eine eindeutige Antwort auf die Frage, ob die Integration von Flüchtlingen gelungen ist, gibt es wohl nicht. In Hückeswagen ist sie von vielen Erfolgen geprägt. Das wurde bei der Veranstaltung am Samstagabend im Kultur-Haus Zach deutlich. Dort hatte die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ in Kooperation mit dem Flüchtlingsnetzwerk Hückeswagen alle Interessierten zu einer Informations- und Diskussionsrunde eingeladen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung kamen hier ebenso zu Wort wie Flüchtlingspaten, Lehrer, Erzieher und Arbeitgeber, als auch die Geflüchteten selbst.

Die Historie des Flüchtlingsnetzwerk, die Joachim Kutzner von „Wir sind mehr im Bergischen“ anhand von Bildern vortrug, zeigte eindrucksvoll, was die Stadt zur Eingliederung der ausländischen Mitbürger innerhalb der vergangenen sechs Jahre auf die Beine gestellt hat: Deutschkurse, der beliebte Kleidertreff, Sommerfeste, Sporttage, ein Kochclub, integrative Treffmöglichkeiten, Kunst-Ausstellungen bis hin zur Veröffentlichung eines Kochbuchs mit Rezepten aus aller Welt zählten dazu. Die Historie war damit der längste Vortrag des Abends, der jedoch die ganze Bandbreite des Engagements bei der Flüchtlingsintegration verdeutlichte.

Info Informationen zu sechs Jahren Flüchtlingsarbeit Redner Zu den Aktiven zählten Bürgermeister Dietmar Persian, Joachim Kutzner, Margareta Coenen (Flüchtlingsnetzwerk), Alexander Stehl (Stadtverwaltung), Beate Bröring (Patin), Sigrid Böhm (Deutschkurse), Klaus Kruska (Montanusschule), Tristan Conzen (AWO-Kindergarten), Christian Proske (ARCUS-Treppen) Bernd Hess (Café KiWie), Atena Servari (geflüchtet aus Afghanistan), Nevila Hajdari (Albanien), Salar Kary (Syrien).

Besonders berührend waren die Worte von Nevila Hajdari aus Albanien, mit denen sie ihre tief empfundene Dankbarkeit äußerte: „Ihr habt uns die Türen und Herzen geöffnet.“ Ihre Familie hätte hier ein neues Leben begonnen. „Wir sind alle sechs Jahre alt“, rechnete sie die Lebensjahre nur noch seit der Ankunft in Deutschland. Nevila Hajdari sprach aber auch von den Anstrengungen beim Lernen der Sprache und von den Bemühungen, eine Arbeit zu finden. Gerne würde die Grundschullehrerin wieder in ihrem erlernten Beruf arbeiten, was bisher nicht gelungen ist.

Beate Bröring erzählte aus den Erfahrungen als Flüchtlingspatin – eine Aufgabe, die rund 90 Hückeswagener ehrenamtlich übernommen haben. „Die sprachliche Hürde war am Anfang sehr schwer. Aber die Patenrolle, in die ich reingerutscht bin, erfüllt mich sehr“, zog sie ein positives Fazit. Von anfänglichen Hürden berichtete Deutschlehrerin Sigrid Böhm. In den Kursen wären acht verschiedene Nationen mit ganz unterschiedlichem Bildungsstand vereint gewesen: Von Menschen mit Hochschulniveau bis zu denen, die weder lesen noch schreiben konnten. „Es war eine sehr spannende Zeit“, sagte Sigrid Böhm. Besonders wichtig wäre der Deutschkursus für Frauen ab 2018 gewesen, den es längst nicht in allen Städten gegeben hätte.

Überhaupt – und da waren sich alle zu Wort gekommenen Personen einig – sei die Sprache der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration. Die Arbeit von Tristan Conzen, Erzieher im AWO-Kindergarten, beginnt schon viel früher. „Die Kinder brauchen vor allem Sicherheit und Vertrauen, denn sie haben traumatische Erlebnisse erfahren und sind in ihren Grundfesten erschüttert“, sagte Conzen. Hauptschullehrer Klaus Kruska würde sich eine deutlich längere Eingliederungszeit wünschen: „Nach zwei Jahren sollen sie bereits in allen Fächern benoten werden, was eigentlich nicht möglich ist.“

35 Schüler aus Flüchtlingsfamilien seien seit 2015 an der Montanusschule unterrichtet worden. Zehn davon haben die Schule bereits mit Abschluss verlassen. Gymnasiastin Atena Sarvari aus Afghanistan stellte sich in der anschließenden Podiumsdiskussion den Fragen des Moderators und der Zuschauer. Die 15-Jährige schilderte, wie schwer es für ihre Familie gewesen sei, sich in das Leben in Deutschland einzufinden. „Die Lehrer haben uns aber die Chance gegeben, uns weiterzuentwickeln“, sagte sie in einwandfreiem Deutsch. Moderiert wurde das dreistündige Programm von Birgit Breuer und Wolfgang Weitzdörfer. Zur Halbzeit präsentierte Sängerin Mehrnaz Sol unter anderem selbstgeschriebene Lieder in ihrer persischen Muttersprache.