Hückeswagener „Corona-Drive-In“ schließt zum 1. Juli : PCR-Teststelle im Brunsbachtal wird abgebaut

Brunsbachtal Wegen des kaum noch vorhandenen Bedarfs wird der „Corona-Drive-In“ ab Freitag, 1. Juli, geschlossen. Ob die Station im Herbst, sollte es eine neuerliche Welle geben, wieder errichtet werden, steht noch nicht fest.

Mitte August 2020, gut ein halbes Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie, war der damals so genannte Corona-Drive-In im Brunsbachtal eingerichtet worden – zwei Container mit überdachter Durchfahrt und Absperrungen. Dorthin wurden seither Menschen aus dem Kreis vom Gesundheitsamt eingeladen, die einen positiven Corona-Schnelltest vorweisen konnten und einen PCR-Test benötigten. Das galt auch für Kontaktpersonen im Zuge der Nachverfolgung. Bei allen wurde durch die Mitarbeiter ein tiefer Abstrich in Nase und Rachen entnommen, wobei die Personen im Auto sitzen blieben. Anschließend wurde das Teströhrchen zur Auswertung zur Laborunion in Reichshof-Wehnrath geschickt.

Das Gesundheitsamt wird nun nur noch in Gummersbach PCR-Tests für eingeladene Personen anbieten, „die Abstrichzeiten werden jedoch reduziert“, bestätigt Jessica Schöler. Grund dafür und den Abbau der Hückeswagener Teststraße ist der deutliche Rückgang an PCR-Tests in den vergangenen Monaten. „Die Quarantänevorgaben sehen seit einiger Zeit vor, dass ein positiver Schnelltest für die Quarantäne ausreicht und nicht zwingend ein PCR-Kontrolltest gemacht werden muss“, erläutert die Sprecherin. Viele Oberberger, die ein positives Testergebnis hätten, würden inzwischen keinen PCR-Test mehr machen lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Schnelltest in einer anerkannten Teststelle vorgenommen wurde.