Wasserfuhr-Brüder zu Gast Wipperfürth : Jazz-Open-Air mit Herbst-Feeling

Roman Wasserfuhr saß, wie in jüngster Zeit immer, mit seinem kleinen Hut am großen Flügel. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wipperfürth Die Hückeswagener Jazz-Brüder Roman und Julian Wasserfuhr spielten ein Open-Air-Konzert in Wipperfürth. Der Publikumszuspruch war eher überschaubar.

Open-Air-Konzerte in den Ohler Wiesen in der Nachbarstadt sind keine schlechte Idee. Allerdings war es am Freitagabend beim Auftritt der Hückeswagener Jazz-Brüder Julian und Roman Wasserfuhr, die mit Verstärkung an Bass und Schlagzeug als Quartett die Bühne betraten, eher herbstlich und regnerisch als sommerlich und warm. Das, in Kombination mit den notwendigen Corona-Hygieneschutzmaßnahmen, sorgte dann wohl dafür, dass der Publikumszuspruch eher überschaubar blieb.

Qualitativ gab es nichts zu beanstanden. Das Quartett hatte hörbar Lust aufs Musizieren, als es mit dem Blues-Standard „St. James Infirmary“ in den Abend einstieg. Zunächst war der Klassiker gar nicht zu erkennen, da nur der Bass alleine vor sich hin spielte, ehe sich nach etwa einer Minute zunächst das Schlagzeug dazu gesellte. Roman Wasserfuhr, wie in jüngster Zeit immer mit seinem kleinen Hut am großen Flügel sitzend, solierte direkt so ausgiebig, als hätte er während der Corona-Hoch-Zeit keinen Finger an seine Tasten legen dürfen. Dabei standen dem älteren Wasserfuhr-Bruder Freude und Erleichterung darüber ins Gesicht geschrieben, wieder auf den Bühnen spielen zu dürfen.

Überhaupt hatten die vier Musiker ganz offensichtlich große Lust, diese blaue Stunde mit Herbst-Feeling mit einer Menge Spielfreude und Leidenschaft zu füllen. Etwa eine Viertelstunde dauerte dann auch das erste Stück, das durch zahlreiche Improvisationen aller vier Musiker lang, aber keineswegs langweilig wurde. Jedes Konzert sei wie Ostern und Weihnachten zusammen, sagte Roman Wasserfuhr, was durchaus eine gute Erklärung für dieses ausschweifende Spiel war. Und ergänzte: „Jetzt, nach diesen fünf Monaten Corona-Pause, ist es natürlich noch sehr viel besser, ein Konzert spielen zu dürfen.“

Bei bestem Sound präsentierte das gutgelaunte Quartett dann runde zwei Stunden anspruchsvolle Jazz-Klänge der Extraklasse. Die musikalische Brillanz des Trompetenspiels Julian Wasserfuhrs, der den natürlichen Klang der Trompete immer wieder mit elektronischen Effekten aufpeppte, war jedes Mal ein Hörgenuss. Und auch das locker leichte Klavierspiel seines Bruders machte beim Zuhören wohl genauso viel Spaß wie dem Pianisten beim Spiel. Dazu kam die Unterstützung der Rhythmusgruppe am Schlagzeug und Bass, die sowohl von der Technik als auch vom Feeling her völlig einwandfrei war.