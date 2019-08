100 Jahre Pflitsch : Von Hückeswagen in die ganze Welt

Josef Bauer, Export Manager bei Pflitsch, mit der Weltkarte, auf der die weltweiten Partner des Unternehmens abgebildet sind. Sie hängt im Treppenhaus zum Casino. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Hückeswagener Traditionsunternehmen Pflitsch besteht seit 100 Jahren. Deswegen widmet ihm unsere Redaktion eine Serie – heute geht’s um internationale Beziehungen.

Josef Bauer ist viel unterwegs. Der Kölner ist seit 20 Jahren Export Manager beim Hückeswagener Traditionsunternehmen Pflitsch. „Die Stelle gab es damals noch gar nicht“, sagt er lachend. Auch zuvor hat der Kölner bereits eine Menge Erfahrung im internationalen Geschäft sammeln können. „Ich bin schon seit über 35 Jahren dabei“, sagt er. Damals sei die Welt noch eine ganz andere gewesen als heute. „Ich habe hinter dem Eisernen Vorhang gearbeitet und kenne auch China noch aus den 80er-Jahren“, erzählt Bauer.

Seine Aufgaben hätten sich indes nicht geändert. „Ich kümmere mich vornehmlich um den Aufbau von Werken und das gesamte internationale Geschäft“, berichtet Bauer, der die Hückeswagener Firma seit 1998 kennt. „Mir hat eine Bekannte davon erzählt. Das Unternehmen war daran interessiert, wie es sich international weiter und größer aufstellen kann.“ Damals seien die meisten Waren in den europäischen Raum exportiert worden. Es habe einige Kontakte in die USA gegeben. „Und es ging dann vor allem darum, neue Märkte in Osteuropa und Asien aufzubauen“, blickt er zurück.

Info Weltweit Partner in 45 Ländern International Im Jubiläumsjahr ist Pflitsch auf allen Kontinenten der Welt zu Hause. Mehr als 30 internationale Technologie-Partner in 45 Ländern betreuen die Märkte mit Produkten aus Hückeswagen – mit dem Qualitätssiegel „Made In Germany“. www.pflitsch.de

Ein weiterer Schwerpunkt sei gewesen, vorhandene Vertriebsstrukturen zu festigen und neue aufzubauen. Das internationale Geschäft lebe von der Kommunikation, weiß der Exportleiter. „Dabei gibt es so viele unterschiedliche Kulturen, auf die man sich einlassen muss.“ Er sei einmal gefragt worden, wie er das denn machen würde. „Meine Antwort war damals eine Geste: Ich habe meine Brille abgenommen“, sagt der Kölner lachend und ergänzt: „Und dann setze ich eine japanische, amerikanische oder polnische auf.“

Die schwierigste Geschäftskultur ist für ihn die deutsche. „Da redet man nur übers Geschäft. In anderen Ländern stehen viel mehr die persönlichen Gespräche und Beziehungen im Mittelpunkt“, hat er festgestellt. Wenn man eine gute persönliche Beziehung habe, könne man auch geschäftlich viel besser miteinander.

Bauer ist etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit unterwegs. Daher sei für ihn auch ein Wohnort in Hückeswagen keine Option. Fliegen sei nicht schlimm für ihn, er habe auch keinen Jetlag mehr. „Ich schlafe im Flugzeug, ganz normal nach der Uhrzeit. Und dann kann ich am nächsten Morgen ausgeruht in die Arbeit starten – egal, wo ich bin. Die Kurztrips sind für mich zudem wesentlich anstrengender als die Überseereisen“, versichert der Exportleiter.

Auch Grenzen seien für ihn in seiner Arbeit etwas Relatives. „Das Geschäft hat eigentlich keine Grenzen. Es gibt allerdings politische Einschränkungen – etwa Sanktionen oder der wieder erstarkenden Protektionismus“, beklagt Bauer. Das seien aber eben Rahmenbedingungen, innerhalb derer man sich als Unternehmen bewegen müsse.

In den vielen Jahren seiner Tätigkeit als Exportleiter hat er kein Lieblingsland auserkoren. „Es gibt natürlich Länder, in denen wir wirtschaftlich erfolgreicher sind, als in anderen. Der größte Markt für Pflitsch sind die EU-Binnenländer, Nordamerika und Japan. Letzteres ist tatsächlich ein Traditionsmarkt für uns, da war Pflitsch schon vor 30 Jahren aktiv“, erklärt Bauer. Sein Geheimnis für gute internationale Geschäftsbeziehungen ist eine gute Atmosphäre. „Das ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit. Die Geschäftskunden müssen sich hier wohlfühlen. Deswegen zeige ich ihnen auch unser Bergisches Land, wenn wir ein wenig Zeit haben“, sagt Bauer.