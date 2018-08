Die Hückeswagener Eisdiele Friuli ist gut auf die Wärme vorbereitet.

Hückeswagen Auf den heißesten Tag des Sommers ist man in der Eisdiele Friuli gut vorbereitet. Bei der Wärme gehen am meisten fruchtige Eissorten über den Tresen.

Die Eisdiele Friuli am Bahnhofsplatz öffnet um 9 Uhr morgens und schließt abends um 21 Uhr. Um 11 Uhr ist schon die Hälfte der Terrasse belegt.„Das geht schon den ganzen Sommer so“, sagt Inhabern Tanja Zolli erfreut. Das warme Wetter ist ein Segen für Eisdielen, jede Erfrischung wird dankbar angenommen. Für das Team der Eisdiele wird die Arbeit durch den hohen Sommer aber nicht leichter. „Wir wollen die Gäste ja schnell bedienen, aber das Arbeiten fällt bei so hohen Temperaturen natürlich schwerer“, gesteht Zolli.

Auf den heißesten Tag des Sommers sei die Eisdiele aber gut vorbereitet. „Die Kühlschränke sind voll und wir produzieren ständig nach“, versichert Zolli. Je höher die Temperaturen, desto mehr würden die Leute fruchtiges Eis nachfragen: Aprikose, Melone, Erdbeere. „Das ist schön, denn diese Früchte haben im Sommer auch Saison und sind in guter Qualität und breiter Auswahl zu kriegen.“ Das sei im Sommer immer so, wenn es wieder Winter wird, gehe der Trend wieder Richtung Milcheis.

In der Eisdiele läuft keine Klimaanlage, die Terrassentüren stehen weit offen. Nur in der Eisküche, wo das Eis hergestellt wird, soll es kühler sein. Da lässt Tanja Zolli Außenstehende aber nicht herein – Betriebsgeheimnis. Das Eis kommt mit minus 15 Grad aus der Eismaschine und wird genauso kühl gelagert. Davon haben die Mitarbeiter aber nichts, denn die Kühltruhen und -schränke geben ihre Wärme nach außen ab. „Geschirrspüler und Kaffeemaschine produzieren auch Wärme“, betont Zolli. Dem Gerücht, in einer Eisdiele sei es im Sommer kalt, widerspricht die Inhaberin daher ganz entschieden.