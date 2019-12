Weihnachtsgeschäft : Händler sind Meister im Verpacken

Hückeswagen Die Hückeswagener Einzelhändler sind durchweg zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Die Kunden erhalten beim Einkauf auch gleich eine fachliche Beratung und eine schöne Geschenkverpackung dazu.

Wer heute seine Weihnachtsgeschenke noch nicht komplett hat, für den wird es eng, aber nicht hoffnungslos. Die Geschäfte der Schloss-Stadt haben bis Dienstagmittag geöffnet, bevor in den meisten Familien am Abend die Bescherung stattfindet. An Geschenkideen mangelt es nicht: Ob ausgesuchte Spiele für Kinder, Schmuck und Parfüm für die Frau oder die Lederjacke für den Mann – auch eine Kleinstadt bietet Auswahl.