Rückblende Hückeswagen vor 35 Jahren : Grüne ziehen in Stadtrat ein

Manche Dinge ändern sich, manche nicht: Oft sind abgedroschene Redewendungen die beste Methode, einen Vorgang zu beschreiben, der sich am 28. September zwei Tage vor der Kommunalwahl 1984 ereignete. In einem Leserbrief beklagt sich Dr. Frank-Udo Hohmeister über die „üble Sprache der Liberalen“. In einer Wahlkampfbroschüre, so meint der Grünen-Politiker, sei seine Partei in die Nähe von Terroristen der Bader-Meinhof-Gruppe gerückt und als Kommunisten bezeichnet worden. Noch heute, 35 Jahre später, sind die beiden Parteien manchmal wie Katz und Maus, wenngleich man verbal abgerüstet hat. Tatsächlich erzielte die damals neue Partei aus dem Stand heraus 9,2 Prozent und landete vor der FDP, die schwache acht Prozent erzielte. Die Sprecherin der Grünen, Annetraut Hohmeister, war überwältigt, der FDP-Ortsvorsitzende Werner Hoffmann schwer enttäuscht. Der Einzug der Grünen hatte enorme Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im Rat: Weder die traditionell stärkste Partei CDU (15 Mandate), noch die SPD mit der FDP (zusammen 15 Mandate) konnte die Mehrheit im Stadtrat auf sich vereinen. Nun kam es auf die drei neuen grünen Ratsmitglieder an. Mit einem weiteren Novum, nämlich Verhandlungen von zwei Parteien in öffentlicher Sitzung, fiel die Entscheidung: SPD und Grüne schlossen einen Deal. Die Grünen erklärten sich bereit, den von der SPD unterstützten Bürgermeister Helmut Ptock zu wählen, wenn sie in jeden Ausschuss einen Vertreter entsenden könne. Das war nach der Gemeindeordnung nur möglich, wenn man eine Listenverbindung einging. Zudem sollten die Grünen den Vorsitz des Umweltausschusses bekommen. Die SPD stimmte zu, die CDU hatte das Nachsehen, zumal diese nicht bereit war, in öffentlicher Sitzung zu verhandeln.