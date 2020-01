Werbegemeinschaft Hückeswagen : Die ersten Gewinne sind abgeholt

Hückeswagen Am Montag konnten die Gewinne der Weihnachtsverlosung abgeholt werden. Wer es noch nicht geschafft hat, kann bis Ende Januar ins Kinder- und Jugendmodegeschäft „Bubble’s“ gehen.

Susanne Schöpf betrat am Montag mit einem Lächeln im Gesicht das BEW-Büro unterhalb des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz. Sie hatte unter all ihren Losen der Weihnachtsverlosung, die in einem Briefumschlag passten, einen Treffer für einen Zehn-Euro-Gutschein der Werbegemeinschaft. „Ich habe bisher nicht wirklich etwas gewonnen“, berichtete die Hückeswagenerin, als sie den Gutschein von Malermeister Guido Schnitzler überreicht bekam.