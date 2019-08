Mein erster Schultag : Die „Blutsbrüder“ von der Landschule Westhofen

Westhofen In neun Monaten feiern Johannes Meier-Frankenfeld, Georg Zultner und Jürgen Schimmek ihren 60. Jahrestag zur Einschulung. Gemeinsam besuchten sie die Landschule Westhofen, die von Lehrer Karl Kraus geleitet wurde.

Fast 60 Jahre liegen zwischen dem Bild von der Einschulung und heute. Die kurzen Hosen sind geblieben, und auch die Freundschaften zwischen den Schulkameraden haben die Zeit überdauert. Johannes Meier-Frankenfeld, Georg Zultner und Jürgen Schimmek wollen im nächsten Jahr den 60. Jahrestag ihrer Einschulung gemeinsam feiern. „Zum 40. Jahrestag haben wir von unseren Frauen eine Schultüte geschenkt bekommen“, denkt Johannes Meier-Frankenfeld noch gerne an die private Feier mit seinem „Blutsbruder" Georg – „ja, wir haben uns in die Finger geschnitten“ – im Jahr 2000 zurück.

Ihren ersten Schultag erlebten die drei Hückeswagener im April 1960 in der Katholischen Volksschule Westhofen. Gemeinsam mit Johannes und Gertrud Taube bildeten sie zu fünft die erste Klasse. „Acht Schuljahre mit rund 30 Kindern wurden damals gemeinsam in einem Klassenraum von Schulleiter Karl Kraus unterrichtet“, erinnert sich Meier-Frankenfeld. Für ihn und Schimmek war die Einschulung ein großer Schritt im Leben, hatten sie doch zuvor keinen Kindergarten besucht. „Das war quasi ein Erlebnis wie die Mondlandung“, zieht Zultner einen nicht ganz ernst gemeinten Vergleich.

Neuordnung Das Grundmuster des Schulwesens von 1812 wurde am 20. Oktober 1966 durch einen Erlass des NRW Kultusministeriums zu den Akten gelegt. Betroffen waren die traditionellen Landschulbezirke. Alle zwölf ein- oder zweiklassigen Landschulen in Hückeswagen mussten danach Stück für Stück aufgegeben werden. In Hückeswagen waren das zuerst die Schule Forsten, die evangelische und katholische Volksschule Bever und die Schule Westhofen.

1967 wurde die Landschule Westhofen, die zuletzt von späteren Hauptschullehrer und langjährigen Schützenchef Klaus Manns († August 2017) geleitet wurde, aufgelöst. Meier-Frankenfeld und Zultner wechselten auf die Katholische Stadtschule an der Kölner Straße, während Schimmek die Realschule besuchte. „Die Stadtschule war für uns Landkinder eine andere Welt, und unser Notendurchschnitt sank rapide“, berichtet Meier-Frankenfeld amüsiert. Dennoch ist aus den drei ehemaligen Landschülern etwas geworden: Johannes Meier-Frankenfeld (66) arbeitete 48 Jahre bei der Stadt, zunächst in der Lehre als Bauzeichner, zuletzt als stellvertretender Bauamtsleiter. Georg Zultner (65) ist Heinzungsbaumeister und kümmerte sich in den letzten zehn Jahren vor der Pensionierung um Liegenschaftsverwaltungen. Und Jürgen Schimmeck ist selbstständiger Elektroinstallateur. „Ich hatte schon früher in der Schule einen Draht zur Technik und habe Funksender gebaut, mit denen wir eigene Durchsagen machen konnten“, verrät der 66-Jährige. Die Streiche der Jungs waren aber allesamt harmloser Natur. „Gummipflitschen“ und „Luft aus den Fahrradreifen lassen“ gehörten dazu. „Und wenn wir vom Lehrer eine Ohrfeige bekamen, war der einzige Kommentar der Eltern: Die haste verdient“, sagt Meier-Frankenfeld.