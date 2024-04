Sport in Hückeswagen Die Baustellen im Stadtsportverband

Es gibt derzeit jede Menge Baustellen in der Schloss-Stadt. Auch im Sport – tatsächliche und sprichwörtliche. Keine davon absolut dramatisch, aber die Summe ist dennoch eindrucksvoll. Das wurde bei der 68. Jahresversammlung des Hückeswagener Stadtsportverbandes (SSV) auf dem Schießstand des Schützenvereins deutlich. Denn zu den Sportstätten gab es einen eigenen Tagesordnungspunkt, schließlich sind einige von ihnen schon heute Baustellen, werden es vielleicht eines Tages sein oder sind zumindest schon in der Planung. Und so stellte auch der Vorsitzende Andreas Gotter in seinem Bericht fest. „Das Wort des vergangenen Jahres war für den SSV sicherlich ‚Baustelle‘, sagte er und schmunzelte.