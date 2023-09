Post in Wermelskirchen DHL/Post-Filiale in Dabringhausen schließt

Wermelskirchen · Die Zeiten einer Niederlassung von Post/DHL an der Altenberger Straße sind vorbei. Das Unternehmen sucht eine Nachfolgelösung, denn die Filialpartnerin hat gekündigt, sodass ein Weiterbetrieb nicht möglich ist. Für die Übergangszeit verweist DHL auf die Packstation am Höferhof und die Filiale in Tente.

22.09.2023, 14:11 Uhr

Die Zeit der DHL/Post-Filiale an der Altenberger Straße/Ecke Bussardweg ist Ende September vorbei. Foto: Stephan Singer

Die DHL- und Post-Filiale an der Altenberger Straße in Dabringhausen schließt Ende September. Das bestätigt DHL-Pressesprecherin Britta Töllner auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach habe die Filialpartnerin von DHL gekündigt, eine Nachfolge sei derzeit nicht in Sicht. „Unsere Vertriebsgebietsleitung arbeitet bereits an einer Nachfolgelösung. Sobald der genaue Standort und ein Eröffnungstermin feststehen, werden wir informieren“, erläutert Britta Töllner: „Wir begrüßen auch Hinweise oder Vorschläge bei der Suche nach einer neuen Partnerlösung.“ Für die Übergangszeit bis ein neuer Partner gefunden sei, bittet DHL die Kunden in Dabringhausen, die Filiale in Wermelskirchen-Tente, Tente 57, aufzusuchen, sagt die DHL-Sprecherin. Diese Filiale hat von Montag bis Freitag je von 8 bis 13 Uhr und außer Dienstag von 15 bis 17.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. „Der Versand und Empfang von Paketsendungen ist in Dabringhausen rund um die Uhr an der DHL-Packstation bei ‚Aldi’ am Höferhof 14 möglich“, betont Britta Töllner und ergänzt: „Porto für Briefe und Pakete kann bequem und ohne Mehrkosten von zu Hause aus mittels der kostenlosen Post & DHL App erworben werden.“ Beispielsweise die Frankierung eines Briefes erfolge dabei über einen Porto-Code, welcher anstelle einer regulären Briefmarke oben rechts auf den Briefumschlag geschrieben werde. Der Code besteht demnach aus einem „#Porto“ und einer achtstelligen Abfolge aus Zahlen und Buchstaben. Im Internet können sich Kunden nach Eingabe ihres eigenen Standorts die Adressen, Öffnungszeiten und das Leistungsangebot anzeigen lassen. Auch die Standorte von Briefkästen inklusive deren Leerungszeiten sowie von Packstationen lassen sich so ermitteln: www.deutschepost.de/postfinder

(sng)