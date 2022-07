Freie evangelische Gemeinde Lindenberg : Deutschkurs zieht es bei Sonne in den Garten

Hückeswagen In privater Umgebung gab es Kaffee, Tee und mitgebrachte Leckereien wie selbstgebackenen Kuchen und Muffins. So konnten sich die Teilnehmer einmal ungezwungen treffen und klönen.

Das war mal eine willkommene und gelungene Abwechslung: In der vergangenen Woche gab es einmal nicht wie sonst üblich den ehrenamtlichen Deutschkurs für die Geflüchteten aus der Ukraine in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde Lindenberg. „Stattdessen hatte ein Mitglied aus dem Team zum Gartenfest eingeladen“, berichtet Joachim Kutzner. Das sommerliche Wetter sei ideal gewesen, um sich einmal in privater Umgebung bei Kaffee, Tee und mitgebrachten Leckereien wie selbstgebackenem Kuchen und Muffins zu treffen und einfach mal zu klönen.

Das habe mit Hilfe der mongolischen, fließend russisch sprechenden Übersetzerin des Teams aus der „ersten“ Flüchtlingsgeneration, Englischkenntnissen von mehreren Anwesenden, aber auch mit dem bislang erworbenen deutschen Wortschatz recht gut geklappt. Die Ukrainerinnen und Ukrainer zeigten nach Angaben von Joachim Kutzner großes Interesse an den Auswirkungen der Flutkatastrophe in Hückeswagen vor einem Jahr. Ein anderes Thema sei der bislang noch fehlende, offizielle Integrationskurs gewesen, dessen Beginn jetzt für den August erhofft wird. „Erfreulich ist die Tatsache, dass viele der kleineren Kinder aus der Ukraine einen Kita-Platz nach dem Sommer in der Schloss-Stadt erhalten haben“, schreibt Kutzner in seinem Bericht von dem Treffen. Auch die vier Kinder fühlten sich sichtlich wohl, zumal ein Eis doch immer für Entspannung und Wohlbefinden sorgen kann.