TB Hückeswagen : TBH: Michael Wolter wirbt für Mitarbeit im Vorstand

Hückeswagen Auf der einen Seite sind beim Turnerbund Hückeswagen (TBH) die Mitgliederzahlen. Diese hätten sich im Vorjahr erfreulich entwickelt – 51 neue Sportler waren dazugekommen, sodass derzeit 627 Mitglieder im TBH Sport betreiben.

Auf der anderen Seite ist aber die Vorstandsarbeit. Und die bereitet Michael Wolter, dem Vorsitzenden des Sportvereins, schon eher Sorgen. Das erklärte er am Rande der diesjährigen Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Kolpinghaus.

Der TBH-Vorsitzende brach eine Lanze für die Vorstandsarbeit: „Wir brauchen euch, der Verein braucht euch“, so lautete sein Appell an die zahlreich erschienenen Mitglieder. Es sei ihm zudem daran gelegen, eine Art von Ablaufplan zu erstellen, in dem die alltäglichen Arbeiten dokumentiert würden. „Ich selber werde noch für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen, sodass ich dann natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und die neuen Vorstandsmitglieder einarbeiten kann“, sagte Wolter. Er wolle in allen Bereichen ein gut bestelltes Haus an die Nachfolgenden übergeben.