Löwen-Grundschule Hückeswagen : Kleine Stars begeistern auf großer Bühne

Hückeswagen Der Schulchor der Löwen-Grundschule zeigte am Freitagabend sein Musical „Die Reise mit der Zeitmaschine“. Die Kinder und Chorleiterin Tabea Husmann bewiesen dabei echtes Talent und großen Einsatz.

Mit den Vorschusslorbeeren, dem herzlichen Applaus, mit dem das Publikum die jungen Sänger im Saal begrüßt, verschwindet die Nervosität. Und als dann die ersten Klänge durch die Lautsprecher schallen, tauchen die Kinder ein. Jetzt sind Aufregung und Unsicherheit vergessen: Die Schüler sind in ihrem Element und das macht so viel Spaß, das der Funke sofort überspringt. Schulkonzert ist nicht gleich Schulkonzert und Applaus nicht gleich Applaus: Aber, was am Freitagabend auf der Bühne im Forum geschieht ist echte Kunst, die echten Applaus verdient hat – und bekommt. Die Schüler haben mit ihren Eltern Kostüme gebastelt, die sie kurzerhand verwandeln. Robert Pohl hat einen großen Karton in eine eindrucksvolle Zeitmaschine umgebaut. Und die Kulisse, für die ebenfalls engagierte Eltern gesorgt haben, setzt die Chorsänger in Szene. Das Spektakel kann beginnen: Auf dem Dachboden finden Nele Hammer und Nele Junginger die Zeitmaschine. Sie nennen sie „Time-y“ und entdecken, wenn sie an dem alten Lenkrad drehen, dann beginnt die Reise. „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Lass uns in die Zeiten fliegen“: Das Publikum stimmt schnell ein in den Kehrvers, und schon kann die Reise beginnen. Nele Hammer und Nele Junginger machen ihre Sache so gut, dass das Publikum fröhlich über ihren frechen Humor jubelt. Sie spielen ihre Rollen so ausdrucksstark und authentisch, dass man den nächsten Schlagabtausch der Mädchen gar nicht erwarten kann. Und aus dem silbernen Zeitreisen-Karton klingt immer mal wieder die vielversprechende Stimme von Robert Pohl. Gemeinsam entdecken sie dann die Welt: Sie treffen die Cowboys und die Fische in der Unterwasserwelt, sie reisen ins Mittelalter und zu den griechischen Philosophen, sie statten dem Clown in der Manege einen Besuch ab und dem Bettler auf der Straße. Sie appellieren an die Kinder dieser Welt: „Haltet immer fest zusammen und verliert niemals den Mut.“