Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Der letzte Tag bei „Bubble’s“

Das Ladenlokal ist praktisch leer. Ute Seemann hat am Dienstagmorgen zum letzten Mal die Tür bei Bubble's am Etapler Platz geöffnet. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Am Tag vor dem harten Lockdown öffnete Ute Seemann zum letzten Mal ihr Kindermodengeschäft am Etapler Platz.

In den vergangenen sechs Wochen hat sich im Kindermodegeschäft „Bubble’s“ am Etapler Platz einiges getan. Am letzten Tag vor dem harten Lockdown steht Inhaberin Ute Seemann im nahezu leeren Geschäft, nur noch einige Regale hängen und stehen an den Wänden. Ware gibt es praktisch keine mehr. „Jetzt ist es definitiv vorbei“, sagt die 59-Jährige. Keine Wehmut. Keine Traurigkeit. Ute Seemann wirkt zufrieden und gelassen. „Ich bin überglücklich, dass der Abverkauf so umwerfend toll funktioniert hat. Ich habe mit allem gerechnet, damit aber nicht“, sagt sie. Es seien vielleicht noch 30 Kleidungsstücke übrig – die werde sie an eine Kirchengemeinde spenden.

Besonders berührt habe die 59-Jährige der Zuspruch der Hückeswagener Kunden. „Ich habe so viel positive Resonanz bekommen. Das rührt an und hat gut getan“, sagt Ute Seemann. Das sei der Vorteil der Kleinstadt. „Da fehlt den Menschen was, wenn etwas plötzlich weg ist.“ Sie sei bestimmt 500 Mal gefragt worden, ob ihr Entschluss eine Folge der Corona-Pandemie sei. „Aber das war es nicht, die Entscheidung ist bereits im Januar gefallen – und da war von Corona noch keine Rede“, sagt Ute Seemann.

Info Nachmieter können sich an Klaus Albus wenden Eigentümer Wer Interesse an den ehemaligen Räumen von „Bubble’s“ hat, kann sich an Eigentümer Klaus Albus wenden. Der Gründer von Schuh Albus hofft, dass dort wieder ein Geschäft einziehen wird. Das leerstehende Ladenlokal am Etapler Platz 5 ist 104 Quadratmeter groß – 52 im Erdgeschoss und 52 im ersten Stock.

Sie habe sich dafür entschieden, dann aufzuhören, wenn der für sie richtige Zeitpunkt gekommen sei. „Und das war eben nun der Fall. Ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt“, sagt sie. Natürlich höre sie aber schon mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf. Klar, die Dinge werden oftmals dann greifbar, wenn sie tatsächlich eintreten. „Als ich am Dienstagmorgen in den Laden kam, ist mir sehr deutlich bewusst geworden, dass es heute das letzte Mal war. Aber ich habe Zeit gehabt, mich damit zu arrangieren, dass die Zeit mit ‚Bubble’s‘ vorbei ist“, sagt Ute Seemann. Es seien 25 Jahre gewesen, 25 tolle Jahre, sagt die 59-Jährige. Das sei keine Selbstverständlichkeit. „Und es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass man in dieser Zeit im Einzelhandel selbstbestimmt und ohne Zwang dann aufhören kann, wenn man das für richtig hält“, sagt sie. Künftig werde sie sich auf ihre Arbeit im sozial-rechtlichen Bereich als Berufsbetreuerin konzentrieren. „Das habe ich in den vergangenen drei Jahren nebenher hauptsächlich an den Wochenenden gemacht. Und das war natürlich schon eine nicht geringe Belastung. Jetzt kann ich da noch einmal richtig durchstarten“, sagt sie. Die Tätigkeit sei komplett anders als die Selbstständigkeit im Einzelhandel. „Es hat sich aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit heraus entwickelt. Und ich freue mich sehr darauf, hier nun weiterzuarbeiten“, sagt Ute Seemann. Bei „Bubbles’s“ haben die Kunden Baby- und Kindermode kaufen können. Eine wirkliche Alternative, abgesehen von den kleineren Abteilungen in den umliegenden Modeketten, gibt es in der Schloss-Stadt nicht – schon gar keine inhabergeführte. Umso schöner sei es da, dass sich Uwe Heinhaus vom nebenan befindlichen Leder- und Spielwarengeschäft Heinhaus dazu bereiterklärt habe, ab 1. Februar zumindest die Sparte der Babymode und der Babygeschenke zu übernehmen. „Ich habe da auch noch ein bisschen helfen können“, sagt Ute Seemann. Sie hätte sich zwar gewünscht, wenn auch der Kindermoden-Bereich übernommen worden wäre. „Aber ich bin sehr froh, dass es mit den Baby-Sachen weitergeht. Das würde in Hückeswagen schon sehr fehlen“, sagt die 59-Jährige.