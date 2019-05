Rückblende : Der Kurfürst und bergischer Regent Carl Theodor besucht Hückeswagen

Hückeswagen Überliefert ist ein Besuch vom 30. April 1749, der von Vinzenz von Zuccalmaglio, genannt Montanus, in einem Theaterstück verewigt wurde. Er schrieb 1856, also über 100 Jahre später, das Werk „Der Kurfürst in Hückeswagen oder Das Maifest“ und ließ es durch den von ihm selbst initiierten „Jünglingsverein“ aufführen.

Die Zeiten, in denen Geschichtsschreibung in erster Linie bedeutete, das Wirken „großer Männer“ darzustellen, sind glücklicherweise vorbei. Jedoch noch Mitte des 20. Jahrhunderts neigten zumeist männliche Historiker oder Autoren dazu, einer solchen Glorifizierung Vorschub zu leisten. Ein schönes Beispiel auf lokaler Ebene hierfür ist der Kurfürst und bergische Regent Carl Theodor, der von 1742 bis 1799 lange Zeit an der Spitze des Herzogtums Berg stand. Überliefert ist von ihm ein Besuch vom 30. April 1749, der von Vinzenz von Zuccalmaglio, genannt Montanus, in einem Theaterstück verewigt wurde. Er schrieb 1856, also über 100 Jahre später, das Werk „Der Kurfürst in Hückeswagen oder Das Maifest“ und ließ es durch den von ihm selbst initiierten „Jünglingsverein“ aufführen. 1985 trat anlässlich der 900-Jahr-Feier der Stadt der Theaterverein Wipperwagen gemeinsam mit der Lüttringhauser Volksbühne und dem Laienspiel Hünger in einem Ensemble an, um das Stück auf dem Schlossplatz unter freiem Himmel zu spielen. Der Bergische Geschichtsverein ließ vor diesem Jubiläum auch eine Wetterfahne rekonstruieren, die sich einst auf dem Schelmenturm des Schlosses befand und die Initialen des Regenten „C-T-C“ trug. Der ehemalige Schulleiter Bernhard Lampen wollte in dem Kurfürsten einen Förderer der heimischen Tuchindustrie erkennen, was er 1981 in einem Artikel darlegte.