Hückeswagen in der Coronakrise : Glückliche Lage in schlechter Zeit

Der Hückesagener Jonathan Lessing befindet sich seit Januar auf einer Südamerika-Tour und ist jetzt in Peru gestrandet. Foto: Lessing

CUSCO/Hückeswagen Der Hückeswagener Jonathan Lessing ist 24, Referent für Bank-Geschäftsfeldentwicklung und zurzeit auf Südamerika-Reise.

Dieser Tage in der Welt zu reisen, erweist sich als reines Abenteuer: Mit einer täglich wechselnden Nachrichtenlage – sowohl in der Heimat, als auch im Gastland – stehen die eigenen Reisepläne täglich neu zur Disposition. Eine Heimreise ist dabei nicht immer eine Option – wie aktuell in der peruanischen Provinz. Im Januar startete ich eine Südamerika-Rundreise, um die Zeit vor meinem geplanten Masterstudium dazu zu nutzen, diesen ambivalenten Kontinent besser kennenzulernen. Für ein Studium mit Fokus auf politischer Entwicklungszusammenarbeit erschien mir das eine gute Kombination aus Studienvorbereitung und ausgedehnter Urlaubsreise.

Die ersten Wochen – durch Uruguay und Argentinien zur Südspitze des Kontinents – boten spannende Einblicke und Begegnungen, während das Coronavirus in der lokalen Presse nicht mehr als eine Randnotiz darstellte. Auch im Laufe des Februars gewann ich auf meinem Weg zurück nach Norden quer durch Chile den Eindruck, dass das Virus noch eine eher ferne Bedrohung darstellte. Vor Ort lag der Fokus des öffentlichen Interesses vielmehr auf dem politischen Umbruch, den sich viele Wähler von einem Verfassungsreferendum im April erhoffen.

In den ersten Märzwochen war ich in Bolivien angekommen – und offenbar ebenfalls das Coronavirus. Denn das öffentliche Bewusstsein und die wahrgenommenge Bedrohungskulisse schienen sich in wenigen Tagen dramatisch verändert zu haben. Zwar später als in Deutschland, aber mit ähnlicher Dominanz, stand nun das Coronavirus auf der Agenda.

Während zunächst noch keine infizierten Fälle gemeldet wurden, lief das gesellschaftliche Leben unverändert weiter. Auch Reisen waren im Land problemlos möglich, teils unterbrochen durch halbherzige Fiebermessungen an Busbahnhöfen. Mit Beginn voriger Woche folgten dann aber politische Konsequenzen. Und nicht nur in Bolivien, das eine teilweise Ausgangssperre und eingeschränkte Arbeitszeiten erließ. Überall auf dem Kontinent wurden Grenzen geschlossen, Flugverbindungen eingestellt und Ausgangssperren verhängt. Mich trafen diese im südperuanischen Cusco. Die Einhaltung der entsprechenden Dekrete wird durch Polizei und Militär durchgesetzt, die Straßen und Kreuzungen besetzen.

Konkret heißt das für mich zunächst zwei Wochen in einem Hostel zu bleiben, das aktuell noch vier Touristen zählt. Rückreisemöglichkeiten für die 4000 übrigen deutschen Landleute werden durch die Botschaft in Lima angeschoben – zur Stunde jedoch noch ohne konkrete Optionen, Touristen aus ländlicheren Gebieten einzubeziehen. Inwiefern für mich persönlich zum aktuellen Zeitpunkt eine Rückreise nach Deutschland überhaupt Sinn ergibt, bleibt abzuwarten. Zunächst gilt es abzusehen, welche Rückreiseoptionen darstellbar sind, und wie sich die Lage nach dem nationalen Notstand entwickelt. Wohl muss ich aber gestehen: Gut versorgt in einem Hostel und angesichts eines Studienstarts im Spätsommer ohne konkrete Rückreisenot bin ich einer der sehr glücklichen Fälle unter den weltweit gestrandeten Touristen.