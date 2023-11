Wintereinbruch mit Schnee Zuckerschicht im Bergischen Land

Am Golfplatz in Hückeswagen bildete sich am Montagmorgen eine zwar dünne, aber durchgängige Schneeschicht, auch in Wermelskirchen schneite es sich langsam aber sicher ein. Auf dem Remscheider Weihnachtstreff vor dem Rathaus wurde schon Schnee geschippt, während ein Facebook-User berichtete, dass es am Hasten nur Schneematsch gäbe.