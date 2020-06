Bürgermeisterwahl im Herbst : Stefan Liedholz kandidiert in Wipperfürth

Stefan Liedholz bezeichnet sich selbst als „überlegten Typen“, der anpacken kann und eine Meinung hat. Foto: Liedholz

Hückeswagen/Wipperfürth Die Grünen in Wipperfürth schicken am 13. September einen Parteilosen ins Rennen ums Bürgermeisteramt. Der ehemalige Hückeswagener arbeitete acht Jahre im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde in Hückeswagen.

Stefan Liedholz ist in der Schloss-Stadt kein Unbekannter. Die Wipperfürther Grünen haben den ehemaligen Hückeswagener als Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Hansestadt nominiert. Liedholz lebte nach eigenen Angaben 21 Jahre in Hückeswagen und wohnt nun seit dreieinhalb Jahren in Kreuzberg. „Die Verbindungen sind freundschaftlich und persönlich über die Bever hinweg“, sagt der 57-Jährige, der vier Kinder hat und als Innovationsmanager für den IT-Dienstleister der Landesverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet.

Er ist zwar parteilos, macht aber keinen Hehl daraus, dass ihm grüne Themen liegen. Ob Klimawandel, Artenschutz, Umwelt – hierin sieht Liedholt Themen der Zukunft. Nicht zu vergessen die Digitalisierung, der er sich besonders verschrieben hat. Moderne Arbeitsweisen in einer Verwaltung – die möchte er umsetzen und mit den Mitarbeitern gemeinsam angehen. „Ich will Menschen motivieren, neue Wege in der Verwaltung zu gehen, Strukturen zu überdenken und entscheidende Weichen für die Zukunft der Menschen zu stellen“, sagt er.

Info Acht Jahre Mitglied im Presbyterium Privates Stefan Liedholz ist 57 Jahre alt, vierfacher Familienvater (Kinder sind 21 bis 27 Jahre alt), er wuchs in der Schweiz auf und lebt seit 1988 in Deutschland und seit mehr als 25 Jahren im Bergischen Land. Kirche Von 2008 bis 2016 war er Mitglied im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen (Kirchenleitung) und von 2012 bis 2017 Mitglied im Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Lennep sowie Mitglied in der Steuerungsgruppe zur Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform im Kirchenkreis. Berufliches Von 2001 bis 2017 führte der 57-Jährige die Firma „Liedholz art and function“ mit Sitz in Hückeswagen, war Geschäftsführender Gesellschafter. Derzeit ist er Innovationsmanager bei der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, dem landeseigenen IT-Dienstleister in der Geschäftsfeldentwicklung.

Würde Liedholz die Wahl in Wipperfürth gewinnen – immerhin müsste er sich gegen zwei Mitbewerber durchsetzen – würde er die Interkommunale Zusammenarbeit zwischen Hückeswagen und Wipperfürth fördern und forcieren. Er ist spezialisiert darauf, Dinge zu analysieren, die verwaltungstechnisch doppelt laufen und durch eine Zusammenlegung professioneller aufgestellt werden können. Vorbild für den in der Schweiz aufgewachsenen Stefan Liedholz ist die „Schweizer Verwaltung“, mit der er sich im Zuge eines Studienprogramms intensiv beschäftigt hat und die er schätzt, weil sie moderne Methoden entwickelt hat, um mit immer komplexer werdenden Strukturen fertig zu werden. Die ließen sich ganz sicher auch in einer Kommune wie Wipperfürth im Kleinen anwenden und umsetzen, meint er.

Liedholz kommt von der technischen Seite, moderne Verwaltung ist sein Ziel, das sei immer auch eine Frage der Einstellung und der Kultur. Veränderung sei für jeden Mitarbeiter immer auch unangenehm. Wipperfürth habe mit seiner City und den sieben Kirchdörfern an sich schon eine föderale Struktur, die er unbedingt erhalten will. Der Zusammenhalt, die Nachbarschaft – das wolle er fördern, den Zuzug stärken, die Infrastruktur ausbauen.

Liedholz bezeichnet sich selbst als „überlegten Typen“, der anpacken kann und eine Meinung hat. „Ich bin integrierend und mitnehmend, habe Ideen und Visionen und bin sehr pragmatisch“, sagt er. Er agiere gerne mit Bedacht und guten Argumenten, wolle nicht ewig diskutieren, sondern strukturell und sauber arbeiten. „Machen alleine reicht nicht“, sagt er. Ideen, ein Konzept, die Struktur und die Tatkraft seien wichtig. Der 57-Jährige will sich im Wahlkampf als Charakterkopf präsentieren. Falls er die Wahl in Wipperfürth gewinnt und Dietmar Persian in Hückeswagen, würden zwei Freunde die beiden Nachbarstädte führen. Als solchen bezeichnet Liedholz den Hückeswagener Bürgermeister.