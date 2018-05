Nach Gutachten in Hückeswagen: "Der Bauhof ist auf einem guten Weg"

Hückeswagen Die Situation des Bauhofes hat sich seit dem Sommer deutlich verbessert, trotzdem ist noch viel zu tun - das ist das Fazit eines Berichts eines Mitglieds des Lenkungskreises im Betriebsausschuss. Weitere Zwischenberichte sollen folgen.

Die Betroffenheit stand vielen Mitglieder des Hückeswagener Betriebs- und des Wipperfürther Bauausschusses sowie den Verwaltungsspitzen beider Städte ins Gesicht geschrieben, als am 22. Juni vorigen Jahres Jörg Krüger von der Kölner BSL-Managementberatung die Ergebnisse seines Gutachtens über den gemeinsamen Bauhof vortrug. Denn die Gesamtnote war eher schlecht - mit viel Wohlwollen vielleicht ein "ausreichend". Aber die vielen Mängel, die der Experte anprangerte, waren nicht das, was sich die Bürgermeister von Hückeswagen (Uwe Ufer) und Wipperfürth (Michael von Rekowski) bei der Eröffnung im Oktober 2013 versprochen hatten.

Immerhin: In den vergangenen elf Monaten hat sich im und am Bauhof einiges zum Positiven verändert. Das stellte Michael Wolter (UWG), neben Manfred Hücker (CDU) politisches Mitglied aus Hückeswagen im extra für den Bauhof eingerichteten Lenkungskreis, jetzt in der Sitzung des Betriebsausschusses klar. So wird die Arbeit flexibler geregelt: In Abstimmung mit den Personalräten beider Städte wurde eine saisonale Arbeitszeit eingeführt. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter des Bauhofs - insgesamt sind dort 45 Männer und Frauen beschäftigt - in den Sommermonaten 30 Minuten früher beginnen als im Winter und eine halbe Stunde eher Feierabend haben.