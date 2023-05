Backbus macht Station in Hückeswagen Der „Bäckman“ begeistert 120 Kinder

Bis zum Nachmittag kamen etwa 120 Kinder aus sechs Gruppen und Kindergärten in den Genuss, den Backbus zu besuchen. Empfangen wurden sie von Michael Weise von der Essen-Wissen-Stiftung Eildermann. Der 46-Jährige erzählte den jungen Besuchern Wissenswertes zum Beruf des Bäckers, gab Anleitung zur Herstellung und Verarbeitung des Backteigs und zur Funktion des Ofens. Während der Quark-Öl-Teig backte, sahen sich die Kinder im oberen Stock des Doppeldeckerbusses einen witzigen Film über den Weg des Frühstücks durch den menschlichen Körper an. Zur Stärkung gab es dazu rosa Donuts mit Schokoguss. „Die Donuts haben wir mit Rote-Beete-Saft eingefärbt“, erklärte Jörg von Polheim, der schon seit 1 Uhr in der Nacht in der Backstube gestanden hatte. Die Vorschulkinder der Gerda-Franke-Kindertagesstätte, die von Ute Evang und Joana Stoy begleitet wurden, hatten viel Freude an der Aktion. „Das Brezelbacken hat am meisten Spaß gemacht“, sagten Marlene und Louis. Nach der einstündigen Exkursion ging es für die Gruppe zu Fuß zurück zum Kindergarten am Johannesstift.