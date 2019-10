Infoabend in Hückeswagen : Der ADFC will die Verkehrswende

Beim Stadtradeln im Sommer 2018 wurde schon einmal deutlich, dass es viele Hückeswagener gibt, die das Fahrrad auch im Alltag nutzen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Der ADFC-Kreisverband hatte für Freitagabend zu einer Informationsveranstaltung zu Potenzialen des Radverkehrs im Ländlichen ins Haus Zach geladen. Unter den Zuhörern waren auch Vertreter aus der Politik und der Verwaltung.

Die Themen „Klimaschutz“ und „Verkehrswende“ scheinen Hand in Hand zu gehen und sind derzeit in aller Munde. Der ADFC-Kreisverband RheinBerg-Oberberg hatte dazu einen prominenten Gast für den Infoabend im Kultur-Haus Zach gewonnen: Bundesvorsitzender Ulrich Syberg sprach in einen etwa einstündigen Vortrag zum Thema „Wie wollen wir leben? Vom verkehrten Verkehr zu menschenfreundlicher Mobilität“. etwa 30 Interessierte waren gekommen, darunter auch Bürgermeister Dietmar Persian.

Gleich eingangs stellte Syberg, der Hückeswagen dank eines Wochenenddomizils am Käfernberg übrigens schon seit vielen Jahren gut kennt, klar, warum die Verkehrswende kommen müsse. „Es gibt einige Gründe dafür: Die Ressourcen gehen zu Ende, Lärm macht Stress, es gibt immer mehr übergewichtige Menschen, die Zahlen der Verkehrstoten und Unfallgeschädigten steigen ebenfalls, dann der Klimawandel, und nicht zuletzt ist Deutschland Stauland Nummer eins“, sagte der ADFC-Bundesvorsitzende. Dazu komme, dass die Zahl der angemeldeten Autos sich von 1990 mit 30,7 Millionen auf 45,8 Millionen in 2017 exorbitant erhöht habe.

Info Stammtisch arbeitet an fahrradfreundlicher Stadt Austausch Im Rahmen des Hückeswagener ADFC-Stammtischs sind bereits viele Ideen gesammelt worden. Das erste Treffen fand Mitte März im „Kö 3“ an der Kölner Straße statt, aber der ADFC ist auch nach wie vor an weiteren Ideen und Vorstellungen für eine fahrradfreundliche Stadt interessiert. Kontakt Wer Interesse am Austausch hat, kann sich per Mail unter hueckeswagen@adfc-berg.de melden.

In der Folge ging er auf die Vorbilder Dänemark und Niederlanden ein. „Auch dort war es zu Anfang wie in Deutschland. Aber in den 1970er Jahren sind die Menschen aufgewacht“, berichtete der Bundesvorsitzende. Grund seien immer mehr Verkehrstote gewesen, weswegen die Menschen auf die Straßen gegangen seien und flächendeckend für eine neue Verkehrspolitik demonstriert hätten. Das größte Problem sei letztlich die Bequemlichkeit: „70 Prozent unserer Wege könnten wir anders gestalten, also etwa mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr. Die Verkehrswende beginnt auf den kurzen Wegen“, betonte Syberg. Dazu müssten die entsprechenden Infrastrukturen geschaffen werden.

Etwa 60 Prozent der Menschen sei „interessiert, aber besorgt“, sagt der Radexperte. „Die Leute würden durchaus aufs Fahrrad umsteigen – aber wir müssen sie dafür begeistern“, zitierte er aus einer Studie aus Portland (USA), heute eine der fahrradfreundlichsten Städte der Welt. „Die Infrastruktur vor Ort ist dann gut, wenn sowohl die Acht- als auch die 88-Jährigen gerne und sicher auf dem Fahrrad unterwegs sein können“, sagte Syberg. Er bezeichnete die kurzen Wege als „Basismobilität“, die auch in einer Kleinstadt wie Hückeswagen zu fördern sei. „Wichtig ist, darüber zu reden und verschiedene Konzepte aufzuzeigen. Auf jeden Fall ist die Bahntrasse ein großes Pfund in Hückeswagen.“

Das sahen auch die Zuhörer so. „Es geht bei der Basismobilität auch um gesunde Städte für alle. Es müsste eine urbane Städteplanung geben“, sagte ein Mann. Ein anderer fragte: „Was kann man machen, um die 60 Prozent abzuholen? Vielleicht geht das über Petitionen.“ SPD-Ortsvorsitzender Horst Fink stimmte zu: „Wo etwas angeboten wird, wird es auch angenommen – das sehen wir doch bei den Fahrradständern am Etapler Platz oder vor dem Aldi-Markt.“ Es werde an vielen Ecken etwas für die Fahrradfreundlichkeit getan, wichtig sei es nun, diese Bemühungen zueinanderzuführen. Auch Persian sagte dazu: „Die Infrastruktur ist wichtig, keine Frage. Wir wollen die Menschen auf das Rad bringen.“