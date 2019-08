ATV Hückeswagen : Triathleten starten bei Kaiserwetter

Hückeswagen Der 37. ATV-Triathlon war ein voller Erfolg. Allerdings hätte es durchaus ein paar Grad kühler sein können. So konnte etwa Mareen Hufe, die beim Ironman auf Hawaii starten wird, die Bestzeit der Frauen nicht unterbieten.

Wer am Samstagvormittag im Garten gearbeitet hat, der konnte einen kleinen Eindruck davon bekommen, was die Teilnehmer des 37. ATV-Triathlons zu leisten hatten. Das Wetter war sommerlich und traumhaft schön – allerdings für die Anstrengungen von 74 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen und zwei Kilometer Schwimmen vielleicht doch ein paar Grad zu warm. Doch die rund 800 angemeldeten Teilnehmer an Europas ältester Triathlon-Veranstaltung ließen sich davon nicht abhalten. Zumal zum Start des Mittel-Triathlons gegen 8.30 Uhr am Morgen noch relativ angenehme Bedingungen herrschten. Als der Startschuss für den Volks-Triathlon um 11.30 Uhr über die Bever-Talsperre hallte und sich die Teilnehmer ins kühle Nass stürzten, herrschten indes bereits an die 30 Grad.