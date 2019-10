100 Jahre Pflitsch : Den Mehrwert für den Kunden im Blick

Ralf Paulus, Produktmanager Kabelkanal, bei der Firma Pflitsch an der neuen Stanzmaschine für Kabelkanäle. foto: jürgen moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Pflitsch punktet mit dem Systemgedanken, der durch praktische Werkzeuge und Dienstleistungen ergänzt wird.

Wer schon einmal eine neue Einbauküche geplant hat, weiß, wie viele Dinge beachtet werden müssen, damit am Ende alles perfekt zusammenpasst. Mit dem Kabelkanal-System von Pflitsch ist das ähnlich. Das Unternehmen bietet spezielle Lösungen der Kabelführung in der Industrie, bei denen nicht nur die baulichen Gegebenheiten beachtet werden müssen, sondern auch Vibration, Beschleunigung, Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit. „Mit unserem CAD-Programm lassen sich individuelle Streckenverläufe direkt am Computer dreidimensional erstellen“, erläutert Ralf Paulus, der als Produktmanager im Bereich Kabelkanal für Entwicklung, Vertrieb, Beratung und Konstruktion verantwortlich ist.