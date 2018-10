Datenschutz in Hückeswagen

Hückeswagen In Wien müssen jetzt die Namensschilder von Mietwohnungen aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt werden. Das wird in Hückeswagen nicht passieren, sagt GBS-Vorstandsvorsitzender Thomas Nebgen.

Was ist in Wien passiert? Ein Wiener Mieter hatte angefragt, warum sein Name für jeden, der an dem Haus vorbeigehe, ersichtlich sei. Eine Fachabteilung im Wiener Rathaus prüfte den Sachverhalt mit dem Ergebnis: Alle Namensschilder müssen weg. Statt Namen werden dort jetzt neutrale Top-Nummern angebracht.