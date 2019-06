Weinfest : Weinfest profitiert vom Sommerwetter

Publikumsmagnet: Das diesjährige Weinfest auf dem Schlossplatz lockte viele Besucher. Foto: Peter Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Der Privatinitiative von sechs Hückeswagenern ist es zu verdanken, dass es das Weinfest am ersten Juni-Wochenende noch gibt. Die 14. Auflage war erneut ein stimmungsvolles und friedliches Fest mit viel Sonnenschein und guter Musik.

Einen „Heißen Griechen“, einen Doktor und ein Getränk namens „Unbeschreiblich“ – all das gab es beim 14. Weinfest auf dem Schlossplatz. Das Wetter meinte es gut mit den Winzern und Weinliebhabern. Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen sorgten für gut besetzte Bänke und tolle Stimmung. Sylvia aus Wuppertal genoss das gemütliche Ambiente vor dem Schloss. „Ich komme immer wieder gerne nach Hückeswagen“, sagte die 59-Jährige. In der Sonne sitzen, Flammkuchen essen und die Musik genießen sei dabei die perfekte Mischung.

Es war das vierte Weinfest seit die drei Ehepaare Sube, Mesenhöller und Vandenherz die Organisation von Burkhard Thiemann übernommen hatten. „Wir waren vorher selber zehn Jahre lang Gäste und wollten nicht, dass das Weinfest stirbt“, sagte Michael Mesenhöller. Die Veranstaltung sei mittlerweile zum Selbstläufer geworden und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Info Ertrag aus 13 deutschen Weinanbaugebieten Fläche Die Ertragsrebfläche Deutschlands umfasst rund 102.900 Hektar (2018, Statistisches Bundesamt) – davon 66,5 Prozent Weißweinrebsorten und 33,5 Prozent Rotweinrebsorten. Sorten Die bedeutendsten der über 130 Rebsorten sind Riesling (20,8%), Müller-Thurgau (13,7%), Spätburgunder (11,6%) und Dornfelder (8,1%).

Das Organisationsteam möchte das bewährte System nicht verändern, schon gar nicht die überschaubare Größe, bestehend aus vier Winzern aus der Pfalz und einem Winzer von der Mosel. „Wir haben dem Fest aber dennoch einen eigenen Stempel aufgeprägt“, sagte Anne Mesenhöller. Gute Musik und ein schönes Ambiente sei ihnen besonders wichtig. So wurden für das 14. Weinfest von Freitag bis Sonntag neue Lichtquellen angeschafft, mit denen am Abend das Schloss angestrahlt und in Szene gesetzt wurde. Neue Tischdecken und zahlreiche Teelichter sorgen zusätzlich für Gemütlichkeit.

Die musikalische Unterhaltung aus dem Vorjahr kam auch diesmal gut an. Am Freitag spielte das „Gentile Duo“ ruhige Stücke. Am Samstagabend baute sich Dr. Mojo unter dem Dach des Bühnenzelts auf. Mit dem typischen Sound von Blues, Oldies und Folk brachte der Vollblutmusiker die Gäste zum Tanzen. Am Sonntag kamen die Freunde der Blasmusik auf ihre Kosten. Der Musikverein Dohrgaul spielte bekannte Stücke und animierte zum Mitsingen. Dazu lagen Textblätter aus. Dirigent Lothar Vandenherz ist Mitorganisator des Weinfests. Für das Team ist es eine Herausforderung, mit dem Budget, das durch die Standmiete der Winzer zur Verfügung steht, auszukommen. „Wir machen das rein ehrenamtlich und erzielen keinen Gewinn“, betonte Mitorganisator Holger Sube.

Die Winzer blieben unverändert gegenüber den Vorjahren. Nur die Standplätze rotieren im Uhrzeigersinn. Neu ist der Name des Weinguts Becker. „Wir haben unsere Weinberge an Tanja Bader und Achim Pfirrmann verpachtet“, sagte Winzer Reinhold Becker, der mit seiner Frau nach Hamburg ziehen wird. Zum neuen Angebot zählten liebliche und moderne Weine, bei denen schon die Namen „Phantastisch“, Außergewöhnlich“ und „Unbeschreiblich“ Programm sind. Den „Heißen Griechen“ gab es am Verkaufsstand der „Käseglocke Degen“ aus Witten. Dahinter verbarg sich ein gebratener Schafskäse. Auch den beliebten Flammkuchen, der so gut zum Wein passt, gab es zu kaufen.