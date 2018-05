Hückeswagen : Das "virtuelle Rathaus" wächst weiter

Foto: Stadt

Hückeswagen Die Stadtverwaltung bietet immer mehr Online-Services an. So ist jetzt auch die Bezahlung per PayPal und Paydirekt möglich. Weitere Leistungen per Internet sollen folgen, aber die Mitarbeiter sind auch weiterhin persönlich erreichbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Büllesbach

Will entsorgter Müll an der Vorsperre, wucherndes Unkraut auf dem Höchsten, ein umgefahrenes Verkehrsschild auf Wiehagen - mit dem Mängelmelder der Stadt kann jeder, der einen Internetzugang hat, solche Dinge umgehend bei der Stadt melden. Und wer eine Handykamera nutzt, kann auch das passende Foto dazu gleich mitschicken, um den Mangel zu illustrieren - und damit die Bearbeitung zu vereinfachen.

Seit vorigem Jahr bietet die Stadtverwaltungen Dienstleistungen wie den Mängelmelder für die Bürger auch online an. "Schon damals wurde angekündigt, dass die Angebote ausgebaut werden sollen", berichtet Torsten Kemper, Leiter der städtischen IT. Mittlerweile seien die Services schon so weit gediehen, dass daraus ein "virtuelles Rathaus" geworden ist.

Ab sofort weist auf der Startseite der Stadt, www.hueckeswagen.de, ein Button den direkten Weg zu allen Online-Services. "Und die können sich sehen lassen", findet Kemper. Und Bürgermeister Dietmar Persian betont: "Seit dem Start im vorigen Jahr sind viele neue Online-Dienste für die Bürgerinnen und Bürger dazugekommen." Das reiche von der Hundeanmeldung über die Bestellung von standesamtlichen Urkunden bis hin zur Standplatzreservierung fürs Altstadtfest (siehe Info-Kasten).



zurück

weiter

Persian ist sich sicher, dass in den Online-Diensten die Zukunft der Verwaltung liegt. "Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht für jede Kleinigkeit ins Rathaus kommen", hat er festgestellt. "Wir sind es heute gewöhnt, ganze Wohnzimmereinrichtungen per Mausklick zu bestellen - warum dann nicht auch eine Geburtsurkunde?"

Bisher sind insbesondere Dienstleistungen im Angebot, die keine separate Authentifizierung verlangen. Dennoch bieten einige Online-Anwendungen schon jetzt wahlweise die Möglichkeit, sich mit dem elektronischen Personalausweis sicher auszuweisen. Dies wurde laut Kemper über die Anbindung zum Servicekonto-NRW realisiert, das mit nur einem Konto eine Authentifizierung bei allen Behörden in NRW ermöglicht. Persian: "Damit wollen wir zukünftig noch mehr Dienstleistungen anbieten, bei denen bisher noch eine Unterschrift notwendig ist." Dies könne durch den Personalausweis und ein geeignetes Smartphone mit der "AusweisApp2" ersetzt werden.

Neu sind seit einigen Tagen außerdem weitere Bezahlmöglichkeiten für alle kostenpflichtigen Online-Dienste. Kemper: "Schon bei der Einführung war die Bezahlung mit Kreditkarte und per Online-Banking (,Giropay') möglich." Zusätzlich habe die Stadt jetzt noch die Online-Bezahldienste PayPal und Paydirekt aufgenommen, womit den Nutzern alle gängigen Zahlungsmittel im Internet zur Verfügung stünden, um die kostenpflichtigen Dienste direkt online zu bezahlen.

Persian freut sich, "dass wir in Zusammenarbeit mit unserem IT-Dienstleister Civitec schon viele Online-Dienste bereitstellen konnten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Leistungen zu erweitern." Doch natürlich sei der Online-Dienst nur ein Zusatzangebot: Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung blieben auch weiterhin wie gewohnt persönlich oder per Telefon für die Hückeswagener erreichbar.

(büba)