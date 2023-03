Ruhrbesetzung vor 100 Jahren Das strenge Regiment der französischen Besatzer in Hückeswagen

Nun waren die französischen Besatzer also da. Seit dem 6. Februar 1923 versuchten die Soldaten, die deutschen Reparationen nach dem Versailler Vertrag durchzusetzen. Und die Wupper in Hückeswagen war Demarkationslinie, in Dreibäumen ein Schlagbaum. Wie es den Hückeswagenern im besetzten Teil erging, hatte Heimatforscher Wilhelm Blankertz zehn Jahre später niedergeschrieben. Sein Bericht über die Ruhrbesetzung in der Schloss-Stadt war vor einigen Jahren im BGV-Mitteilungsblatt „Leiw Heukehoven“ erschienen.